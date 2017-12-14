ФХР ставит перед российскими хоккеистами задачу выиграть золото ОИ-2018
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
«Настраиваемся на победу в Пхенчхане, это наша задача. Понятно, что победа под флагом МОК — это будет уже не то. Свой флаг, гимн — это обязательные моменты, и их отсутствие нас, прямо скажем, не радует. Тем не менее мы не будем меньше болеть за эту команду, сейчас прорабатываем как раз этот вопрос, чтобы хоккейная команда получила максимальную поддержку в Пхенчхане», — сказал Ротенберг.
В начале декабря исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом разрешил «чистым» российским спортсменам выступить на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.