ФХР ставит перед российскими хоккеистами задачу выиграть золото ОИ-2018

«Настраиваемся на победу в Пхенчхане, это наша задача. Понятно, что победа под флагом МОК — это будет уже не то. Свой флаг, гимн — это обязательные моменты, и их отсутствие нас, прямо скажем, не радует. Тем не менее мы не будем меньше болеть за эту команду, сейчас прорабатываем как раз этот вопрос, чтобы хоккейная команда получила максимальную поддержку в Пхенчхане», — сказал Ротенберг.