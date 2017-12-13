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15:16 (мск), источник: Р-Спорт

Ковальчук: Все хоккеисты сборной за поездку на ОИ под флагом МОК

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт, Семён Галькевич. Все хоккеисты сборной России выступают за поездку на Олимпийские игры в Пхенчхан под олимпийским флагом, несогласных нет, заявил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Источник: РИА "Новости"

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря принял решение, что «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 в Пхенчхане, но под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России».

«Все очень хотели поехать в Корею. Патриотизм и флаг у нас в сердце, а сердце у нас никто не заберет. То, что политики решили, это их дело. Мы будем защищать цвета своей родины, всё равно все знают, откуда мы родом. В команде у нас все согласны играть под олимпийским флагом, несогласных нет, все единогласно за», — сказал Ковальчук журналистам.

Решением тренерского штаба сборной России Илья Ковальчук был назначен капитаном национальной команды на Кубке Первого канала, который пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.

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