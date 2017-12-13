Ковальчук: Все хоккеисты сборной за поездку на ОИ под флагом МОК

«Все очень хотели поехать в Корею. Патриотизм и флаг у нас в сердце, а сердце у нас никто не заберет. То, что политики решили, это их дело. Мы будем защищать цвета своей родины, всё равно все знают, откуда мы родом. В команде у нас все согласны играть под олимпийским флагом, несогласных нет, все единогласно за», — сказал Ковальчук журналистам.