Ковальчук: Все хоккеисты сборной за поездку на ОИ под флагом МОК
МОСКВА, 13 дек —
МОСКВА, 13 дек —
Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря принял решение, что «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 в Пхенчхане, но под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России».
«Все очень хотели поехать в Корею. Патриотизм и флаг у нас в сердце, а сердце у нас никто не заберет. То, что политики решили, это их дело. Мы будем защищать цвета своей родины, всё равно все знают, откуда мы родом. В команде у нас все согласны играть под олимпийским флагом, несогласных нет, все единогласно за», — сказал Ковальчук журналистам.
Решением тренерского штаба сборной России Илья Ковальчук был назначен капитаном национальной команды на Кубке Первого канала, который пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.