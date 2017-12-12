Российских хоккеисток наказали за Сочи. Теперь женская сборная не поедет в Пхенчхан?

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КТО НАКАЗАН?

Шесть хоккеисток сборной России, выступавших на Олимпиаде в Сочи — защитники Инна Дюбанок (1990 — год рождения) и Анна Шибанова (1994), нападающие Екатерина Лебедева (1989), Екатерина Пашкевич (1972), Екатерина Смоленцева (1981) и Галина Скиба (1984). Седьмая спортсменка, которая находилась под следствием, — форвард Анна Шохина (1997), получила оправдательный приговор.

Все их, как и других наших олимпийцев, дела которых рассматривала комиссия Дениса Освальда, обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Изначально в 2016 году, после публикации доклада Ричарда Макларена, в списке «нарушителей» значились две спортсменки, в пробах которых якобы были обнаружены … мужские ДНК. Позже их число выросло: всю «семерку» обвиняли в манипулировании допинг-пробами.

Екатерина ПАШКЕВИЧ (№ 72) | Источник: Reuters

КАК СБОРНАЯ ВЫСТУПИЛА В СОЧИ?

В отличие от Легкова, Зубкова и других «обезмедаленных» (по крайней мере, юридически, физически-то сложнее) отбирать у хоккеисток нечего: российская команда заняли на Играх-2014 шестое место.

Тогда команда под руководством Михаила Чеканова уступила в четвертьфинале Швейцарии 0:2, а первая тройка медалистов выглядела так: Канада, США, Швейцария.

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По правилам МОК нарушение антидопинговых правил со стороны одного спортсмена в командных видах спорта никак не влияет на положение сборной. Но сейчас не двое и не трое наказанных — а шестеро. Поэтому результаты нашей команды в Сочи были аннулированы полностью.

Из-за вердикта комиссии Освальда и решения исполкома МОК, который запретил участвовать на Играх в Пхенчхане спортсменам, ранее нарушавшим допинговые правила, никто из «шестерки» точно не сможет поехать в Корею. Правда, 44-летняя Пашкевич завершила игровую карьеру уже два года назад, а 36-летняя Смоленцева — перед нынешним сезоном. А вот другие хоккеистки могли серьезно претендовать на место в сборной.

Михаил ЧЕКАНОВ | Источник: AFP 2017

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

— Отстранение наших девочек — просто произвол, — заявил в интервью «СЭ» Михаил Чеканов, главный тренер женской сборной в Сочи, а ныне советник Президента ФХР по развитию женского хоккея. — Очень жаль, что в спорт вмешивается политика, а международные организации штампуют один обвинительный вердикт за другим. Никаких конкретных обвинений против наших девушек так и не предъявили. Вменяют участие в каком-то списке «Дюшес», который выдумал полоумный профессор. Никакой государственной программы допинга не могло быть. Хоккеистки сдают тесты на каждом турнире, в Сочи пробы брали ежедневно. Вообще в командных видах использование запрещенных препаратов не имеет смысла. Могу поручиться за каждого игрока, выступавшего в нашей сборной.

Анна ШИБАНОВА (№ 70) | Источник: AFP 2017

ЧТО ЖДЕТ СПОРТСМЕНОК?

МОК, как и в случае с другими наказанными спортсменами, требует пожизненной дисквалификации. И в отношении Олимпиады все понятно: на нее наказанным девушкам больше не съездить. Но что с игровой карьерой в общем, включая другие международные турниры?

Сомневаюсь, что контора Рене Фазеля примет на веру мотивировочную часть решения МОК, в котором наверняка, согласно традиции, не будет указано ни единого доказательства приема запрещенных препаратов, кроме слов/дневников/документов Григория Родченкова. Поэтому есть шанс, что нашим спортсменкам придется попрощаться с олимпийскими надеждами, но, по крайней мере, не прекращать свою карьеру.

Что будет с мужской сборной России? | Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ЖДЕТ ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ? И МУЖСКУЮ?