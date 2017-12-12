Российских хоккеисток наказали за Сочи. Теперь женская сборная не поедет в Пхенчхан?
Сегодня МОК объявил о том, что шесть игроков женской сборной России, выступавших на Олимпиаде в Сочи, дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Сегодня МОК объявил о том, что шесть игроков женской сборной России, выступавших на Олимпиаде в Сочи, дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
КТО НАКАЗАН?
Шесть хоккеисток сборной России, выступавших на Олимпиаде в Сочи — защитники Инна Дюбанок (1990 — год рождения) и Анна Шибанова (1994), нападающие Екатерина Лебедева (1989), Екатерина Пашкевич (1972), Екатерина Смоленцева (1981) и Галина Скиба (1984). Седьмая спортсменка, которая находилась под следствием, — форвард Анна Шохина (1997), получила оправдательный приговор.
Все их, как и других наших олимпийцев, дела которых рассматривала комиссия Дениса Освальда, обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Изначально в 2016 году, после публикации доклада Ричарда Макларена, в списке «нарушителей» значились две спортсменки, в пробах которых якобы были обнаружены … мужские ДНК. Позже их число выросло: всю «семерку» обвиняли в манипулировании
КАК СБОРНАЯ ВЫСТУПИЛА В СОЧИ?
В отличие от Легкова, Зубкова и других «обезмедаленных» (по крайней мере, юридически,
Тогда команда под руководством Михаила Чеканова уступила в четвертьфинале Швейцарии 0:2, а первая тройка медалистов выглядела так: Канада, США, Швейцария.
По правилам МОК нарушение антидопинговых правил со стороны одного спортсмена в командных видах спорта никак не влияет на положение сборной. Но сейчас не двое и не трое наказанных — а шестеро. Поэтому результаты нашей команды в Сочи были аннулированы полностью.
ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?
— Отстранение наших девочек — просто произвол, — заявил в интервью «СЭ» Михаил Чеканов, главный тренер женской сборной в Сочи, а ныне советник Президента ФХР по развитию женского хоккея. — Очень жаль, что в спорт вмешивается политика, а международные организации штампуют один обвинительный вердикт за другим. Никаких конкретных обвинений против наших девушек так и не предъявили. Вменяют участие в
ЧТО ЖДЕТ СПОРТСМЕНОК?
МОК, как и в случае с другими наказанными спортсменами, требует пожизненной дисквалификации. И в отношении Олимпиады все понятно: на нее наказанным девушкам больше не съездить. Но что с игровой карьерой в общем, включая другие международные турниры?
Сомневаюсь, что контора Рене Фазеля примет на веру мотивировочную часть решения МОК, в котором наверняка, согласно традиции, не будет указано ни единого доказательства приема запрещенных препаратов, кроме слов/дневников/документов Григория Родченкова. Поэтому есть шанс, что нашим спортсменкам придется попрощаться с олимпийскими надеждами, но, по крайней мере, не прекращать свою карьеру.
ЧТО ЖДЕТ ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ? И МУЖСКУЮ?
Очевидно, что наказание сразу шестерых хоккеистов и аннулирование результатов сборной в Сочи ставит под сомнение поездку наших девушек в Пхенчхан. Комиссия МОК, которая будет заниматься допуском россиян на Игры, наверняка отметит «массовость нарушений» — на данный момент прогноз по женщинам скорее неутешительный. Главная интрига такова: отразится ли это решение и на мужской сборной? Нет, на ней это совершенно точно никак не отразится — в «Дюшес-листе» Родченкова не было хоккеистов команды Билялетдинова.