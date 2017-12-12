Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Названа самая пьющая страна Европы
Фильм, снятый за $4,5 млн, собрал в прокате в 56 раз больше
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
Барановская повеселилась на вечеринке у Эмина Агаларова
Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.12
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
13.12
Нью-Джерси Дэвилз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
13.12
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.12
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
13.12
Коламбус Блю Джэкетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис Блюз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
13.12
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
13.12
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
13.12
Вегас Голден Найтс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс3
Каролина Харрикейнз2
Все события
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
«Зенит» приобрел нападающего
Паулина Андреева надела красную блестящую шубу
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
7 поводов надеть шапку
На лице американца выросли грибы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российских хоккеисток наказали за Сочи. Теперь женская сборная не поедет в Пхенчхан?

Сегодня МОК объявил о том, что шесть игроков женской сборной России, выступавших на Олимпиаде в Сочи, дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Reuters

КТО НАКАЗАН?

Шесть хоккеисток сборной России, выступавших на Олимпиаде в Сочи — защитники Инна Дюбанок (1990 — год рождения) и Анна Шибанова (1994), нападающие Екатерина Лебедева (1989), Екатерина Пашкевич (1972), Екатерина Смоленцева (1981) и Галина Скиба (1984). Седьмая спортсменка, которая находилась под следствием, — форвард Анна Шохина (1997), получила оправдательный приговор.

Все их, как и других наших олимпийцев, дела которых рассматривала комиссия Дениса Освальда, обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Изначально в 2016 году, после публикации доклада Ричарда Макларена, в списке «нарушителей» значились две спортсменки, в пробах которых якобы были обнаружены … мужские ДНК. Позже их число выросло: всю «семерку» обвиняли в манипулировании допинг-пробами.

Екатерина ПАШКЕВИЧ (№ 72) | Источник: Reuters

КАК СБОРНАЯ ВЫСТУПИЛА В СОЧИ?

В отличие от Легкова, Зубкова и других «обезмедаленных» (по крайней мере, юридически, физически-то сложнее) отбирать у хоккеисток нечего: российская команда заняли на Играх-2014 шестое место.

Тогда команда под руководством Михаила Чеканова уступила в четвертьфинале Швейцарии 0:2, а первая тройка медалистов выглядела так: Канада, США, Швейцария.

Читайте также
Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан

По правилам МОК нарушение антидопинговых правил со стороны одного спортсмена в командных видах спорта никак не влияет на положение сборной. Но сейчас не двое и не трое наказанных — а шестеро. Поэтому результаты нашей команды в Сочи были аннулированы полностью.

Из-за вердикта комиссии Освальда и решения исполкома МОК, который запретил участвовать на Играх в Пхенчхане спортсменам, ранее нарушавшим допинговые правила, никто из «шестерки» точно не сможет поехать в Корею. Правда, 44-летняя Пашкевич завершила игровую карьеру уже два года назад, а 36-летняя Смоленцева — перед нынешним сезоном. А вот другие хоккеистки могли серьезно претендовать на место в сборной.

Михаил ЧЕКАНОВ | Источник: AFP 2017

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

— Отстранение наших девочек — просто произвол, — заявил в интервью «СЭ» Михаил Чеканов, главный тренер женской сборной в Сочи, а ныне советник Президента ФХР по развитию женского хоккея. — Очень жаль, что в спорт вмешивается политика, а международные организации штампуют один обвинительный вердикт за другим. Никаких конкретных обвинений против наших девушек так и не предъявили. Вменяют участие в каком-то списке «Дюшес», который выдумал полоумный профессор. Никакой государственной программы допинга не могло быть. Хоккеистки сдают тесты на каждом турнире, в Сочи пробы брали ежедневно. Вообще в командных видах использование запрещенных препаратов не имеет смысла. Могу поручиться за каждого игрока, выступавшего в нашей сборной.

Анна ШИБАНОВА (№ 70) | Источник: AFP 2017

ЧТО ЖДЕТ СПОРТСМЕНОК?

МОК, как и в случае с другими наказанными спортсменами, требует пожизненной дисквалификации. И в отношении Олимпиады все понятно: на нее наказанным девушкам больше не съездить. Но что с игровой карьерой в общем, включая другие международные турниры?

Сомневаюсь, что контора Рене Фазеля примет на веру мотивировочную часть решения МОК, в котором наверняка, согласно традиции, не будет указано ни единого доказательства приема запрещенных препаратов, кроме слов/дневников/документов Григория Родченкова. Поэтому есть шанс, что нашим спортсменкам придется попрощаться с олимпийскими надеждами, но, по крайней мере, не прекращать свою карьеру.

Что будет с мужской сборной России? | Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ЖДЕТ ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ? И МУЖСКУЮ?

Очевидно, что наказание сразу шестерых хоккеистов и аннулирование результатов сборной в Сочи ставит под сомнение поездку наших девушек в Пхенчхан. Комиссия МОК, которая будет заниматься допуском россиян на Игры, наверняка отметит «массовость нарушений» — на данный момент прогноз по женщинам скорее неутешительный. Главная интрига такова: отразится ли это решение и на мужской сборной? Нет, на ней это совершенно точно никак не отразится — в «Дюшес-листе» Родченкова не было хоккеистов команды Билялетдинова.

"Зенит" купил нападающего сборной России!
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Хонда, Буссуфа и Луан против Криштиану. Самый чудной турнир ФИФА
«Зенит» приобрел нападающего
Игроки «Локомотива» и «Нюрнберга» интересны «Спартаку» (видео)
На Олимпиаде-2018 смогут выступить 208 российских спортсменов
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
Повышение цен на автомобили: процесс начался Группа BMW с нового года планирует увеличить российские цены на новые автомобили в среднем на 3%
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь