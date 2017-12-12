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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Чеканов: Могу поручиться за каждую хоккеистку сборной

Главный тренер женской сборной на Олимпиаде в Сочи, а ныне — советник Президента ФХР по развитию женского хоккея Михаил Чеканов прокомментировал для «СЭ» решение о пожизненной дисквалификации 6 хоккеисток, принятое на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в спорт вмешивается политика.

— Отстранение наших девочек — просто произвол, — заявил Чеканов. — Очень жаль, что в спорт вмешивается политика, а международные организации штампуют один обвинительный вердикт за другим. Никаких конкретных обвинений против наших девушек так и не предъявили. Вменяют участие в каком-то списке «Дюшес», который выдумал полоумный профессор. Никакой государственной программы допинга не могло быть. Хоккеистки сдают тесты на каждом турнире, в Сочи пробы брали ежедневно. Вообще в командных видах использование запрещенных препаратов не имеет смысла. Могу поручиться за каждого игрока, выступавшего в нашей сборной.

Дисциплинарный комитет МОК отстранил шесть проходивших подготовку к Олимпиаде-2014 игроков женской сборной России — Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Галину Скибу, Екатерину Смоленцеву, Анну Шибанову. (Евгений БЕЛОУСОВ).

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