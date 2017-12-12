Михаил Чеканов: Могу поручиться за каждую хоккеистку сборной

— Отстранение наших девочек — просто произвол, — заявил Чеканов. — Очень жаль, что в спорт вмешивается политика, а международные организации штампуют один обвинительный вердикт за другим. Никаких конкретных обвинений против наших девушек так и не предъявили. Вменяют участие в каком-то списке «Дюшес», который выдумал полоумный профессор. Никакой государственной программы допинга не могло быть. Хоккеистки сдают тесты на каждом турнире, в Сочи пробы брали ежедневно. Вообще в командных видах использование запрещенных препаратов не имеет смысла. Могу поручиться за каждого игрока, выступавшего в нашей сборной.