Ларионов: Почему мы все время ищем врагов? Сделали ошибку с допингом — признайте

Источник: Советский спорт

— Игорь, вы открыли в Москве уже второй гриль-бар, назвав его своим именем. Это продолжение винного дела?

— Скорее я создаю семейную атмосферу. Хорошая кухня, музыка, любимые команды, которые можно увидеть на экране. Не только хоккей, но и футбол, баскетбол, любые виды.

— Трудно вести бизнес в России? Тут не Америка, куча подводных камней.

— Я скажу вам, везде свои проблемы. А вы думаете, в США и Канаде, в Швеции и Финляндии все гладко?

Да, нюансы бизнеса отличаются. Но если у тебя есть хорошие партнеры, которые умеют работать и дают то качество, которое я хочу видеть, то все будет нормально. Это ключевой момент. Надо держать планку высоко. Я только начинаю свое путешествие в ресторанный мир. А что будет — увидим, но легкой жизни не жду.

— Вы сколько ресторанов хотите открыть? Пять? Десять?

— Пока не знаю. Тут как в хоккее — рано делать выводы об игроках после двух-трех матчей. Я стараюсь не спешить. Надо понять, как все продуктивно будет развиваться, какие получу отзывы от посетителей. Это влияет на то, как двигаться дальше, и стоит ли развивать сеть.

— А зачем вы в одном ресторане в подвале сделали большой тренажерный зал? Я раньше не видел такого микста. Что за идея такая?

— Просто мы нашли правильное помещение, чтобы занималась молодежь. Важно понимать, как делать первые шаги в мире фитнеса. Летом хоккеисты закладывают фундамент, которого хватит им на целый сезон.

Я сам играл в хоккей, и теперь рекомендую молодежи — чтобы играть долго и избегать травм, нужно себя постоянно поддерживать в форме. Как тренировать тело, чтобы быть успешным.

— Вы с головой ушли в бизнес?

— Вовсе нет. 99 процентов в моей жизни занимает хоккей. Вот я только прилетел из Праги с тренерской конференции, где выступал полтора часа. Еще играл в хоккей за легенд ЦСКА. Стараюсь везде успеть, использовать 24 часа в сутки.

Сразу же после завершения карьеры я задумался о том, что буду делать дальше. После 27 лет в профессиональном хоккее стоило сделать шаг в сторону. Перевести дыхание. Я хотел понять, что еще есть интересное в жизни. Бизнес — это одна из возможностей, чтобы себя реализовать.

— У вас на пиджаке — значок с олимпийскими кольцами. Почему?

— Это мне подарил президент ИИХФ Рене Фазель на Олимпиаде в Сочи. Я участвовал в трех зимних Играх. Знаю, что произошло на днях. Да, печально. Да, все в шоке. Но главное — уже хорошо, что мы получили возможность выступать на Играх. Пусть это будет нейтральный флаг. Тем не менее, многие ребята могут реализовать свою олимпийскую мечту.

— Вот в Госдуме РФ иногда даже «власовцами» называют тех, кто решил ехать под нейтральным флагом. Что за дичь?

— Я не хочу политизировать. Тут тонкая тема. Вместо того, чтобы искать диалог и делать правильные выводы, играть по правилам, к сожалению, мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку — надо ее признать. Начать жизнь с чистого листа. Надеюсь, это станет большим уроком для нашего спорта и для всех. Мы воспитываем поколение спортсменов, которые должны быть чистыми, иметь полноценную жизнь после карьеры. А не стать инвалидами.