Ларионов: Почему мы все время ищем врагов? Сделали ошибку с допингом — признайте
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у легендарного Игоря Ларионова, поговорив с ним о бизнесе и спорте.
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у легендарного Игоря Ларионова, поговорив с ним о бизнесе и спорте.
— Игорь, вы открыли в Москве уже второй
— Скорее я создаю семейную атмосферу. Хорошая кухня, музыка, любимые команды, которые можно увидеть на экране. Не только хоккей, но и футбол, баскетбол, любые виды.
— Трудно вести бизнес в России? Тут не Америка, куча подводных камней.
— Я скажу вам, везде свои проблемы. А вы думаете, в США и Канаде, в Швеции и Финляндии все гладко?
Да, нюансы бизнеса отличаются. Но если у тебя есть хорошие партнеры, которые умеют работать и дают то качество, которое я хочу видеть, то все будет нормально. Это ключевой момент. Надо держать планку высоко. Я только начинаю свое путешествие в ресторанный мир. А что будет — увидим, но легкой жизни не жду.
— Вы сколько ресторанов хотите открыть? Пять? Десять?
— Пока не знаю. Тут как в хоккее — рано делать выводы об игроках после
— А зачем вы в одном ресторане в подвале сделали большой тренажерный зал? Я раньше не видел такого микста. Что за идея такая?
— Просто мы нашли правильное помещение, чтобы занималась молодежь. Важно понимать, как делать первые шаги в мире фитнеса. Летом хоккеисты закладывают фундамент, которого хватит им на целый сезон.
Я сам играл в хоккей, и теперь рекомендую молодежи — чтобы играть долго и избегать травм, нужно себя постоянно поддерживать в форме. Как тренировать тело, чтобы быть успешным.
— Вы с головой ушли в бизнес?
— Вовсе нет. 99 процентов в моей жизни занимает хоккей. Вот я только прилетел из Праги с тренерской конференции, где выступал полтора часа. Еще играл в хоккей за легенд ЦСКА. Стараюсь везде успеть, использовать 24 часа в сутки.
Сразу же после завершения карьеры я задумался о том, что буду делать дальше. После 27 лет в профессиональном хоккее стоило сделать шаг в сторону. Перевести дыхание. Я хотел понять, что еще есть интересное в жизни. Бизнес — это одна из возможностей, чтобы себя реализовать.
— У вас на пиджаке — значок с олимпийскими кольцами. Почему?
— Это мне подарил президент ИИХФ Рене Фазель на Олимпиаде в Сочи. Я участвовал в трех зимних Играх. Знаю, что произошло на днях. Да, печально. Да, все в шоке. Но главное — уже хорошо, что мы получили возможность выступать на Играх. Пусть это будет нейтральный флаг. Тем не менее, многие ребята могут реализовать свою олимпийскую мечту.
— Вот в Госдуме РФ иногда даже «власовцами» называют тех, кто решил ехать под нейтральным флагом. Что за дичь?
— Я не хочу политизировать. Тут тонкая тема. Вместо того, чтобы искать диалог и делать правильные выводы, играть по правилам, к сожалению, мы все время ищем
— Признайтесь, у вас в 80-х было такое, что в раздевалку ЦСКА или сборной СССР вам приносили таблетки, а вы их выбрасывали в унитаз?
— Это отдельный разговор. Сейчас не хочется об этом. Но в советское время все было практически то же самое.