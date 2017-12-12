Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
5 профессий, которые точно гарантируют работу в ближайшем будущем
Причиной появления вони в Москве стали меркаптаны
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс3
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
13.12
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
13.12
Нью-Джерси Дэвилз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
13.12
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.12
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
13.12
Коламбус Блю Джэкетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис Блюз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
13.12
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ1
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз1
Колорадо Эвеланш2
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России
5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018
Мужа Бейонсе приняли за ее дедушку
Паулина Андреева надела красную блестящую шубу
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
15:29 (мск), источник: Советский спорт

Ларионов: Почему мы все время ищем врагов? Сделали ошибку с допингом — признайте

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у легендарного Игоря Ларионова, поговорив с ним о бизнесе и спорте.

Источник: Советский спорт

— Игорь, вы открыли в Москве уже второй гриль-бар, назвав его своим именем. Это продолжение винного дела?
— Скорее я создаю семейную атмосферу. Хорошая кухня, музыка, любимые команды, которые можно увидеть на экране. Не только хоккей, но и футбол, баскетбол, любые виды.

— Трудно вести бизнес в России? Тут не Америка, куча подводных камней.
— Я скажу вам, везде свои проблемы. А вы думаете, в США и Канаде, в Швеции и Финляндии все гладко?

Да, нюансы бизнеса отличаются. Но если у тебя есть хорошие партнеры, которые умеют работать и дают то качество, которое я хочу видеть, то все будет нормально. Это ключевой момент. Надо держать планку высоко. Я только начинаю свое путешествие в ресторанный мир. А что будет — увидим, но легкой жизни не жду.

— Вы сколько ресторанов хотите открыть? Пять? Десять?
— Пока не знаю. Тут как в хоккее — рано делать выводы об игроках после двух-трех матчей. Я стараюсь не спешить. Надо понять, как все продуктивно будет развиваться, какие получу отзывы от посетителей. Это влияет на то, как двигаться дальше, и стоит ли развивать сеть.

— А зачем вы в одном ресторане в подвале сделали большой тренажерный зал? Я раньше не видел такого микста. Что за идея такая?
— Просто мы нашли правильное помещение, чтобы занималась молодежь. Важно понимать, как делать первые шаги в мире фитнеса. Летом хоккеисты закладывают фундамент, которого хватит им на целый сезон.

Я сам играл в хоккей, и теперь рекомендую молодежи — чтобы играть долго и избегать травм, нужно себя постоянно поддерживать в форме. Как тренировать тело, чтобы быть успешным.

— Вы с головой ушли в бизнес?
— Вовсе нет. 99 процентов в моей жизни занимает хоккей. Вот я только прилетел из Праги с тренерской конференции, где выступал полтора часа. Еще играл в хоккей за легенд ЦСКА. Стараюсь везде успеть, использовать 24 часа в сутки.

Сразу же после завершения карьеры я задумался о том, что буду делать дальше. После 27 лет в профессиональном хоккее стоило сделать шаг в сторону. Перевести дыхание. Я хотел понять, что еще есть интересное в жизни. Бизнес — это одна из возможностей, чтобы себя реализовать.

— У вас на пиджаке — значок с олимпийскими кольцами. Почему?
— Это мне подарил президент ИИХФ Рене Фазель на Олимпиаде в Сочи. Я участвовал в трех зимних Играх. Знаю, что произошло на днях. Да, печально. Да, все в шоке. Но главное — уже хорошо, что мы получили возможность выступать на Играх. Пусть это будет нейтральный флаг. Тем не менее, многие ребята могут реализовать свою олимпийскую мечту.

— Вот в Госдуме РФ иногда даже «власовцами» называют тех, кто решил ехать под нейтральным флагом. Что за дичь?
— Я не хочу политизировать. Тут тонкая тема. Вместо того, чтобы искать диалог и делать правильные выводы, играть по правилам, к сожалению, мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку — надо ее признать. Начать жизнь с чистого листа. Надеюсь, это станет большим уроком для нашего спорта и для всех. Мы воспитываем поколение спортсменов, которые должны быть чистыми, иметь полноценную жизнь после карьеры. А не стать инвалидами.

— Признайтесь, у вас в 80-х было такое, что в раздевалку ЦСКА или сборной СССР вам приносили таблетки, а вы их выбрасывали в унитаз?
— Это отдельный разговор. Сейчас не хочется об этом. Но в советское время все было практически то же самое.

 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России
5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
«Зенит» приобрел нападающего
Квят против Сироткина. Кому достанется вакансия в «Уильямсе»?
На Олимпиаде-2018 смогут выступить 208 российских спортсменов
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь