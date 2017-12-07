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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кому из хоккеистов и тренеров можно ехать в Пхенчхан? Инсайды

Видимо, поедут все, даже Владислав Третьяк.

Источник: Спорт-Экспресс

Факт номер один — хоккейная сборная поедет на Олимпиаду в Пхенчхан. Факт номер два — состав команды процентов на 90 можно назвать уже сейчас. А вот со всеми остальными последствиями решения исполкома МОК пока ясности мало.

Естественно, во множестве СМИ появилось множество предположений, а порой и откровенных спекуляций о том, в какой форме, под каким флагом и под чьим руководством отправится в Корею хоккейная сборная. Проясним ситуацию.

ФОРМА

Сейчас большинство болельщиков прежде всего интересует внешний вид команды. Основные варианты цветов формы — красный и белый, и будет она выглядеть почти так же, как и представленный официальный вариант до решения МОК. Но теперь на ней не будет государственных символов (это исключено), так что дизайн отправлен на доработку. Пока открытым остается вопрос, можно ли использовать на ней логотип ФХР. Проблема в том, что и на нем достаточно российских государственных символов.

РАЗДЕВАЛКА

Однако никто и ничто не помешает сборной использовать все российские атрибуты в раздевалке. Говорят, что корейцы, обрадованные решением о нашей поездке, уже наклеили на двери раздевалки наш флажок. Внутри же она будет выглядеть так, как всегда и бывало в последнее время во время турниров, в которых участвует национальная сборная.

ГИМН

Еще один важный момент: руководство ИИХФ уверяет, что в случае победы России на Играх хоккеистам после официальной церемонии награждения будет позволено спеть гимн (который на Олимпиаде играется только однажды, на этой самой церемонии) прямо на льду. И не бессловесный олимпийский, а государственный гимн России.

РЕШЕНИЕ МОК

Теперь к самому главному. Формулировка вердикта МОК порождает массу слухов и домыслов по поводу того, кому можно будет ехать в Пхенчхан, а кому нет.

Вот выдержки из решения исполкома:

— Список приглашенных (спортсменов, тренеров, функционеров) будет составлен комиссией во главе с председателем Независимой организации допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. В комиссию войдут члены рабочей группы по предыгровому тестированию: один от ВАДА, один от антидопингового подразделения DFSU (Doping Free Sport Unit), один от МОК, доктор Ричард Баджетт.

— Ни один представитель руководства олимпийской команды России в Сочи-2014 не может быть включен в список приглашенных.

— Ни один тренер или врач, в ведении которых находились спортсмены, уличенные в нарушении антидопинговых правил, не может быть включен в список приглашенных. Все тренеры и врачи, включенные в список приглашенных, должны подписать соответствующую декларацию.

— Комиссия будет рассматривать кандидатуры только тех спортсменов, которые в прошлом не подвергались дисквалификации и не лишались права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил.

ВЫВОДЫ

Из-за неверного или неточного перевода в первый час после публикации решения некоторые коллеги называли в числе не допущенных в Пхенчхан всех участников Сочи-2014, включая, например, Павла Дацюка и Илью Ковальчука.

К счастью, это не так. Не должно возникнуть проблем и у тренеров, в том числе и у Игоря Никитина, работавшего в штабе команды Зинутэлы Билялетдинова. Вопросы остаются только к тем, кто уличен или подозревается в нарушении антидопинговых правил — поводом может стать даже предупреждение, а не реальная дисквалификация.

В прессе даже появилась информация о том, что в Корею может не поехать весь тренерский штаб мужской сборной «из-за предупреждения нападающего СКА и сборной Сергея Плотникова», якобы уличенного в употреблении запрещенного вещества, но не дисквалифицированного. Это могло бы наложить запрет на поездку и тренеров, и врачей команды, работающих со спортсменом. Но, по информации «СЭ», подтвержденной сразу из нескольких источников, предупреждения от ИИХФ у Плотникова все-таки не было.

А вот у президента ФХР Владислава Третьяка могут возникнуть проблемы, так как «ни один представитель руководства олимпийской команды России в Сочи-2014 не может быть включен в список приглашенных». Попадает ли глава федерации под эту формулировку? Пока неизвестно.

Скорее всего, и Третьяк все-таки отправится в Пхенчхан. В конце концов, он не просто «какой-то русский чиновник», а мировая спортивная легенда, Рене Фазель не останется в стороне, да и его приятельские отношения с Томасом Бахом должны помочь.

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