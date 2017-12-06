Знарок: Сборная России по хоккею в любом случае едет на Олимпиаду

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут чинить препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.