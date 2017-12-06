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22:48 (мск), источник: Р-Спорт

Знарок: Сборная России по хоккею в любом случае едет на Олимпиаду

КАЗАНЬ, 6 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок заявил, что достаточно спокойно относится к тому, что российские хоккеисты выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018.

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Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут чинить препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

«Мы не знали о решении президента до матча (“Ак Барс” — СКА). Нейтральный флаг? Туда едет сборная России в любом случае», — заявил Знарок журналистам.

«Глава государства заявил — вопрос закрыт», — добавил главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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Ак Барс 2:3 ОТ
(0:1, 2:1, 0:0)
СКА
6.12.2017, 19:00 Зрители: 8159 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок
Вратари
Эмиль Гарипов Микко Коскинен
1-й период
Вадим Шипачев (П. Торесен, Ант. Белов) 03:14
10:20 Рафаэль Батыршин
2-й период
20:59 Роб Клинкхаммер
Сергей Плотников (Ант. Белов) 29:13
29:43
30:15 Владимир Ткачев (А. Марков)
Сергей Плотников 30:50
33:42 Антон Ландер (С. Галиев)
3-й период
Егор Яковлев 47:51
Вадим Шипачев 54:00
Овертайм
Патрик Херсли (С. Плотников, Н. Прохоркин) 63:24
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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