Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Знарок: Сборная России по хоккею в любом случае едет на Олимпиаду
КАЗАНЬ, 6 дек —
КАЗАНЬ, 6 дек —
Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут чинить препятствий российским спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.
«Мы не знали о решении президента до матча (“Ак Барс” — СКА). Нейтральный флаг? Туда едет сборная России в любом случае», — заявил Знарок журналистам.
«Глава государства заявил — вопрос закрыт», — добавил главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
|Зинэтула Билялетдинов
|Олег Знарок
|Эмиль Гарипов
|Микко Коскинен
|1-й период
|Вадим Шипачев (П. Торесен, Ант. Белов)
|03:14
|10:20
|Рафаэль Батыршин
|2-й период
|20:59
|Роб Клинкхаммер
|Сергей Плотников (Ант. Белов)
|29:13
|29:43
|30:15
|Владимир Ткачев (А. Марков)
|Сергей Плотников
|30:50
|33:42
|Антон Ландер (С. Галиев)
|3-й период
|Егор Яковлев
|47:51
|Вадим Шипачев
|54:00
|Овертайм
|Патрик Херсли (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|63:24
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)