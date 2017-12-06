ФХРБ: Сборная Белоруссии не хотела бы «строить счастье на горе России» на ОИ

«Если говорить о возможной замене сборной России белорусской командой, то мы не хотели бы, как говорится, строить счастье на чужом горе, — сказал Гончаров. — Мы должны были вопрос решать на льду, и сейчас от нас ничего не зависит. Но если ситуация так сложится, что Россия не будет участвовать в Играх, тогда будем такую возможность рассматривать. Но не думаю, что до этого дойдет».

«Все “чистые” спортсмены должны выступать на Олимпийских играх и, как мне кажется, под своим флагом, — продолжил функционер. — Но если решение МОК такое, хоть и не мне судить, но России следует приехать в Корею под нейтральным флагом. В первую очередь нужно думать об атлетах. Если их спросить, то все они готовы и под нейтральным флагом биться за родину. Если спросить тех, кто не ездил на Игры в 1984 году, то все они вам скажут, что с удовольствием поехали бы. Думаю, в любом случае при победе россиян в Корее российский гимн прозвучит и в Кремле, и на Красной площади, и по всей стране, это тоже очень важно».