«Отказаться — значит сдаться!»: почему сборная России по хоккею хочет на ОИ

Источник: РИА "Новости"

Решения МОК относительно российских олимпийцев ждали долго. Вся Россия обсуждала тему о возможном недопуске российской делегации на Игры-2018 в Пхёнчхан. Хотя в последнее время больше обсуждалась даже не столько тема недопуска, сколько возможная поездка наших спортсменов в Корею под нейтральным флагом. Именно подобное решение комиссии анонсировали ранее всевозможные спортивные инсайдеры. К нему все морально и готовились.

Кто-то без угрызения совести приравнял подобный расклад едва ли не к предательству, заявив, что ехать на Олимпиаду в таком статусе ни в коем случае нельзя. Нужно обидеться, надуть щёки и сидеть дома. Но адекватных и здравомыслящих людей оказалось гораздо больше. Российским олимпийцам, на чью головы вылился уже не один ушат грязи, важно зацепиться за любой предоставленный шанс и осуществить свою мечту. Ведь для кого-то из них февральские Олимпийские игры и вовсе могут стать последними в карьере, учитывая солидный по спортивным меркам возраст. Люди шли к цели, работали, а теперь должны на всё плюнуть? Совершенно бессмысленный и глупый расклад.

В списке тех, для кого ОИ-2018 почти наверняка станут последними в карьере, есть и хоккеисты. К примеру, лидеры и главные звёзды нынешней российской сборной — Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Про игроков из НХЛ говорить не приходится, так как они на Олимпиаду точно не едут. Поэтому речь идёт только о Континентальной лиге. Ковальчуку сейчас 34 года, Дацюку уже 39 лет. Когда обоим завоёвывать олимпийское золото, если не сейчас? В своё время целая плеяда отечественных хоккеистов стала завоевала звание олимпийских чемпионов Альбервиля-1992, выступая под нейтральным флагом. Среди них, кстати, нынешний руководитель скаутской службы сборной России Алексей Жамнов. И ведь ничего, живут с этим. Никто их камнями не закидывал.

В 21:30 мск было официально оглашено решение МОК. Сборная России не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Такое решение было принято путём голосования членов исполкома Международного олимпийского комитета, заседание которого проходит в Лозанне. Таким образом, российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Список «чистых» российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, определит специальная комиссия МОК.

«Чемпионату» стало известно, что хоккеисты сборной России хотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане, несмотря на решение МОК не допустить российскую делегацию для участия в соревнованиях под российским флагом. Отметим, что в пресс-релизе МОК говорится, что некоторые из руководителей и тренеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи не смогут поехать в Пхёнчхан. Санкции могут коснуться президента ФХР Владислава Третьяка и тренера Игоря Никитина. Сборная России планирует отправиться в Пхёнчхан полной делегацией и продолжит переговорный процесс с ИИХФ по вопросам, входящим в компетенцию Международной федерации хоккея. Напомним, что Международная федерация хоккея, а также национальные хоккейные федерации ранее уже выразили поддержку ФХР и российской сборной.

По нашей информации, сборная России по хоккею в полном составе обратись с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поехать на Олимпийские Игры 2018 года. Ожидается, что Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев.

«Когда мы в 1992 году выигрывали Олимпиаду под нейтральным флагом, были другие понятия. Страны, по сути, не было. Сейчас есть страна. Не знаю, кто это решает — сами игроки или руководство. Как хоккеист, ты хочешь играть под любым флагом. Все игроки знают, в какой стране живут, за кого играют, кого представляют. Если хоккейная сборная поедет выигрывать олимпийские медали, все будут знать, что это сборная России. Для многих это может быть последним шансом. Скорее всего, решение примут политики на самом высоком уровне. Посмотрим, разрешат ли и как всё это будет выглядеть», — заявил «Чемпионату» Известный защитник, олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды Дарюс Каспарайтис.

«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет. Мы, спортсмены, вне политики. Для нас это ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране — она в сердце. Для этого не обязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, даст бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споём гимн», — считает нападающий россиян Илья Ковальчук.

Так почему бы путь той команды не повторить нынешним «сборникам»? И не вернуться на родину с золотыми медалями на шее. Ехать российским спортсменам на Олимпийские игры надо, потому что отказаться от поездки — значит сдаться. Это изначально слабая и проигрышная позиция. Принять участие в Олимпийских играх вопреки сложным обстоятельствам — это и есть подтверждение силы. Назло всем нашим врагам, которые ждут, что мы откажемся. Ну, а гимн в случае нашей победы смогут спеть сами хоккеисты или же зрители. Российская команда никогда и нигде не оставалась без поддержки родной публики.