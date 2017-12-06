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00:02 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук: Хоккеистам России обязательно надо ехать и выступать на ОИ-2018

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры 2018 года, несмотря на участие в них в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук.

Источник: ИТАР-ТАСС

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник сообщил об отстранении сборной России от участия в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. МОК разрешил выступать российским спортсменам на Играх в нейтральном статусе. Президент организации Томас Бах сообщил, что нейтральные российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде в командных соревнованиях.

«Ехать на Олимпиаду надо обязательно, отказаться — значит сдаться. Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну», — сказал Ковальчук.

«Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет», — добавил он. На церемонии награждения на Играх вместо российского гимна будет звучать гимн МОК.

«Если дай бог удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн. Мы, спортсмены — вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране — она в сердце, и для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди», — подчеркнул игрок.

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