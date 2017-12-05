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23:16 (мск), источник: Советский спорт

Борис Майоров: Это безобразие! Но на Олимпиаду надо ехать

Двукратный олимпийский чемпион эксперт «Советского спорта» Борис Майоров прокомментировал решение Международного олимпийского комитета МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) и допуске российских спортсменов в Пхенчхан-2018 в нейтральном статусе.

Источник: Советский спорт

— Нам просто устроили публичную порку! Причем под санкции попали люди, которые не должны были никоим образом страдать. Например, Дмитрий Чернышенко, которого вывели из состава координационной группы по подготовке Олимпиады в Пекине-2022. Он-то какое отношение имел к спортивной части?!

Чернышенко не отвечал за результаты, не был ни тренером, ни массажистом, ни руководителем какой-то группы. Он был председателем оргкомитета! Он не имел никакого отношения к результатам! Всех просто так взяли и загребли! Где-то в одном месте в своем дневнике Родченков упомянул Чернышенко и все, он сразу же попал под санкции. Это безобразие!

На сегодняшний день ни один работник Министерства спорта не может быть аккредитован на Олимпийские игры. Ну как так-то?! Спортсмены ведь туда поедут! А те же тренеры находятся в штате минспорта, часть врачи также в штате минспорта. Опять же, кто-то должен руководить делегацией, а это тоже работник Министерства спорта.

Конечно, наказание очень суровое. Я не знаю, насколько оно согласуется с теми грехами, которые за нами числятся. Мы же не знаем всех подробностей. Я очень огорчен этим решением. В советское время с нашей страной никогда так не поступали.

Я не до конца понимаю, что такое «в нейтральном статусе». Я выигрываю медаль, поднимается олимпийский флаг, а кому медали-то будут причисляться? Какой стране? С другой стороны, на Олимпиаду надо ехать! Если мы не поедем, то отбросим себя на несколько лет назад. Спорт — это здесь и сейчас, а не завтра и не вчера. Здесь и сейчас! Надо ехать, иначе нам потом придется догонять, а никто не знает, сможем ли мы это сделать.

А то сейчас господин Родченков еще какой-нибудь фортель выкинет. Он уже обещал уничтожить весь олимпийский спорт в России на ближайшие пять лет.

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