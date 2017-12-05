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00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стоит ли ехать хоккейной сборной на Олимпиаду под нейтральным флагом?

Во вторник вечером исполком МОК должен объявить решение об участии России в Олимпийских играх в Пхенчхане. «СЭ» рассуждает о будущем нашей сборной по самому популярному зимнему виду спорта — хоккею.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС, Павел КЛИМОВИЦКИЙ

История олимпийского движения знает достаточно примеров вмешательства политики в спорт, но возможное отстранение нашей команды — событие уникального порядка. К сочинским прегрешениям — ложным или справедливым — лыжников, скелетонистов и биатлонистов мужской (женский в числе «нарушителей») хоккей отношения не имеет.

В ИИХФ прекрасно понимают, насколько узок мир «шайбы», чтобы собственноручно гробить любимый вид спорта, — и эта федерация оказалась единственной, которая официально поддержала Россию. Без НХЛ хоккейный турнир Пхенчхана уже и так превратился в «немного не тот», а без КХЛ и вовсе станет мероприятием дворового уровня.

Самому виду спорта искусственно навязанная со стороны конфронтация совершенно не нужна, поэтому президент ИИХФ Рене Фазель прикладывает все усилия в защиту России. Без нее международный хоккей окажется в кризисе. Только представьте, что чемпионаты мира останутся без наших парней, которые делают ему рекламу, в том числе и те звезды, которые приезжают на турнир после тяжелого сезона в НХЛ. А такой вариант в случае открытой политической войны кажется реальным.

Тем обиднее будет, если карающая рука МОК, несмотря на усилия ИИХФ, будет руководствоваться принципом коллективной ответственности. Нужна ли слава Герострата тем, кто преследует Россию за допинговые дела? Последние сведения, которые просачиваются из самых верхов, не внушают даже осторожный оптимизм.

И, увы, один из самых позитивных сценариев на данный момент — участие команды Олега Знарка в Играх под нейтральным флагом.

Эта проблема имеет непосредственное отношение к нашей национальной гордости. Ехать под нейтральным флагом, считают многие болельщики, хоккеисты и чиновники, — унижение. И еще месяц назад этот компромисс казался издевательством, поэтому жесткая позиция в духе «все или ничего» воспринималась адекватной.

Однако если сегодня произойдет худшее, то уместно ли оставаться на позиции бойкота? Под олимпийским флагом, пусть и не по тем причинам, что сейчас, спортсмены выступали неоднократно, что не помешало британцу Себастьяну Коэ или россиянину Александру Попову гордиться своими золотыми медалями. Как и нашей стране считать своей победу Объединенной команды по хоккею на Олимпиаде-1992 в Альбервилле. Кстати, 25 с лишним лет спустя мы воспринимаем эту победу как наше последнее олимпийское золото. Вспоминает ли кто-то при этом про олимпийский флаг?

При подобном развитии ситуации надо чуть успокоиться, использовав сам факт запрета на собственные символы для дополнительной мотивации внутри самой команды. Золотая медаль, даже добытая под олимпийским знаменем, в хоккейном мире, где нет коукаловых и фуркадов и нас воспринимают как союзников, а не врагов, будет считаться победой России. А кто и что сможет помешать встретить возможных триумфаторов под родным флагом и мелодией своего гимна на родине? Правильный ответ — никто и ничто. Победа станет лучшим ответом. Мужским.

Да, есть еще один нюанс, касающийся непосредственно командных видов спорта. В случае хоккея выступление без своего флага никак не прописано на бумаге. Отдельные спортсмены — другое дело. Но сам факт недопуска России в Пхенчхан беспрецедентен, так что и регламент участия нейтральных атлетов (и команд) наверняка претерпит изменения.

Конечно, хотелось бы верить в здравомыслие олимпийских чиновников, но инсайдерская информация из различных источников не оставляет больших надежд. Похоже, российский хоккей будет ждать одно из самых тяжелых решений в его истории.

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