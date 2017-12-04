ФХБ: Мы убеждены, что сборная России в полной мере заслуживает быть на Олимпиаде-2018 в Корее
Федерация хоккея Беларуси в официальном заявлении высказала свою позицию по поводу участия сборной России в Олимпиаде-2018.
Федерация хоккея Беларуси в официальном заявлении высказала свою позицию по поводу участия сборной России в Олимпиаде-2018.
Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает заявление Международной Федерации хоккея об участии России в Зимних Олимпийских играх в Корее.
Хотя команда Беларуси теоретически может заменить сборную России по хоккею на зимней Олимпиаде в 2018 году, мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие
Напомним, 5 декабря МОК должен принять решение по вопросу допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018. В случае, если сборная России не будет допущена к соревнованиям, на хоккейный турнир согласно рейтингу может быть приглашена сборная Беларуси.