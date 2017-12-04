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14:25 (мск), источник: Прессбол

ФХБ: Мы убеждены, что сборная России в полной мере заслуживает быть на Олимпиаде-2018 в Корее

Федерация хоккея Беларуси в официальном заявлении высказала свою позицию по поводу участия сборной России в Олимпиаде-2018.

Источник: AP 2017

Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает заявление Международной Федерации хоккея об участии России в Зимних Олимпийских играх в Корее.

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Хотя команда Беларуси теоретически может заменить сборную России по хоккею на зимней Олимпиаде в 2018 году, мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к команде. Мы считаем, что все «чистые» спортсмены должны получить возможность принять участие в соревнованиях, — говорится в сообщении на сайте ФХБ.

Напомним, 5 декабря МОК должен принять решение по вопросу допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018. В случае, если сборная России не будет допущена к соревнованиям, на хоккейный турнир согласно рейтингу может быть приглашена сборная Беларуси.

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