ФХБ: Мы убеждены, что сборная России в полной мере заслуживает быть на Олимпиаде-2018 в Корее

Хотя команда Беларуси теоретически может заменить сборную России по хоккею на зимней Олимпиаде в 2018 году, мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к команде. Мы считаем, что все «чистые» спортсмены должны получить возможность принять участие в соревнованиях, — говорится в сообщении на сайте ФХБ.