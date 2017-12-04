Европейская лига, которая не отпустила русских звезд на Олимпиаду. И не была наказана

Источник: Спорт-Экспресс

Без Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова Россия не смогла завоевать медали в 1994-м.

СУПЕРСВЯЗКА ИЗ «ФРИБУРГА».

Олимпиада в Пхенчхане без российской хоккейной сборной — не глупая шутка или невероятная фантазия, а весьма реалистичный вариант развития событий. Решение по допуску всех наших спортсменов, в том числе и хоккеистов, должно быть озвучено во вторник на заседании МОК.

Пока же КХЛ предпринимает контрмеры. Дмитрий Чернышенко уже заявлял, что в случае недопуска российской сборной в Пхенчхан лига не будет делать перерыв на время Олимпиады, равно как и НХЛ, что означает запрет на поездку в Корею для всех кахаэловцев — канадцев, шведов, финнов, чехов, американцев и далее по списку.

Однако вероятный демарш КХЛ не будет полноценным прецедентом даже в пределах Европы. Перед Олимпиадой в Лиллехамере в 1994 году аналогичное решение приняла федерация хоккея Швейцарии.

Уровень альпийского чемпионата в начале 90-х годов сильно повысился — прежде всего, за счет легионеров. В разное время в Швейцарии успели поиграть Владимир Крутов и Игорь Ларионов, Антон Штястны, Матс Нэслунд и многие другие европейские звезды.

Но не было равных экс-армейской связке — Вячеслав Быков — Андрей Хомутов, — которая за восемь лет в «Фрибурге» набрала больше тысячи очков. Старались соответствовать растущему уровню и местные хоккеисты. Тем удивительнее, что на чемпионате мира-1993, который был одновременно и отборочным этапом Олимпиады, сборная Швейцарии выступила крайне неудачно. После полуфинала ЧМ-1992 команда не смогла выйти в плей-офф, в итоге потеряв место в дивизионе «А» и не попав в Лиллехамер.

Лучшие бомбардиры NLA-1993/94

1. Андрей ХОМУТОВ (Фрибург, Россия) — 35 матчей, 74 (39+35) очка

2. Вячеслав БЫКОВ (Фрибург, Россия) — 36 матчей, 73 (30+43) очка

3. Игорь ФЕДУЛОВ (Амбри-Пиотта, Россия) — 36 матчей, 60 (32+28) очков

4. Кен ЯРЕМЧАК (Цуг, Канада) — 36 матчей, 54 (17+37) очка

5. Паскаль ШАЛЛЕР (Фрибург, Швейцария) — 36 матчей, 53 (28+25) очка.

«Я БЫЛ ГОТОВ САМ КУПИТЬ БИЛЕТ».

Швейцарская ассоциация отреагировала вполне логично: сезон-1993/94 было решено проводить без перерыва на Олимпиаду. Теперь, если хоккеисты, играющие в альпийском чемпионате, хотели выступить за сборную своей страны в Норвегии, то им предстояло договариваться напрямую с клубами.

Вячеслав Быков и Андрей Хомутов были готовы брать отпуск «за свой счет», но руководство «Фрибурга» было непреклонно. Не спасли даже звонки из высших кабинетов российской власти. Другие клубы на компромисс тоже не пошли — в результате наша совсем незвездная сборная не могла рассчитывать на Олимпиаде не только на Быкова и Хомутова, но и на третьего бомбардира NLA — Игоря Федулова из «Амбри-Пиотты».

— В 1992 году нас отпустили на Игры, а через два сезона Швейцария не попала на Олимпиаду, и чемпионат решили не прерывать. Наш клуб — «Фрибург» — должен был биться за высокие места. Я был двумя руками за поездку в сборную и был готов сам купить билеты, чтобы в Лиллехаммере, но не мог нарушить обязательства перед командой. Видимо, в «Фрибурге» опасались, что мы приедем измочаленные, как и в 1992-м. А на тот момент просто не было правил, обязывавших отпускать игроков на Олимпиаду. (Вячеслав БЫКОВ в интервью «СЭ»).

ХОМУТОВ НЕ СТАЛ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫМ.

Шведы тоже вряд ли были рады — они остались без экс-чемпионов мира Микаэля Йоханссона и Яна Ларссона. Любопытный штрих — отказ как федерации, так и клубов Швейцарии отпускать игроков на время Олимпиады не вызвал никаких возмущений со стороны ИИХФ, не говоря уже о санкциях. Почему? Все просто: пункта об обязательствах европейских лиг отдавать хоккеистов в сборную в регламенте международной федерации тогда не существовало.

Возможно, сказалось то, что руководство «Фрибурга» помнило о ситуации двухгодичной давности, когда после триумфа в Альбервилле их лидеры приехали уставшими и провели концовку сезона не столь ярко. Особенно обидно было Андрею Хомутову. Он мог стать единственным в истории хоккеистом, кто четыре раза побеждал на Олимпиаде. У Быкова таких побед было «всего» две — в Сараево-84 будущий наставник сборной России участия не принимал.

— Мы уезжали из России в период перестройки, поэтому на всех наших первых легионеров в Европе были устремлены взгляды общественности. Мы буквально чувствовали ответственность за страну, ведь по нам судили о России. Было важно, чтобы о наших соотечественниках составили правильное впечатление. В 90-х я просил швейцарцев не судить о нас по новым русским, тратившим деньги направо и налево. Поэтому если бы мы сорвались с действующим контрактом на Олимпиаду, можете представить, какой резонанс и удар по имиджу был бы нанесен нашей стране. (Вячеслав БЫКОВ в интервью «СЭ»).

Читайте также Фазель: Инициативы лиг о недопуске игроков на ОИ дестабилизируют систему мирового спорта

0:9 ОТ ФИНЛЯНДИИ.

В итоге сборная России осталась без своей главной ударной силы. И Хомутов, и Быков были лидерами Объединенной команды на Олимпиаде-1992 и сборной России на чемпионате мира-1993. Действующий чемпион мира и победитель последних трех Олимпиад, собранный по принципу «я его слепила из того, что было», турнир провалил. В группе наша команда заняла четвертое место, потерпев фиаско в матче с финнам (0:5) и не менее унизительное поражение от немцев (2:4).

В четвертьфинале с трудом была добыта победа над Словакией в овертайме, а вот в полуфинале наши хоккеисты уступили будущим победителям — сборной Швеции — со счетом 3:4. Завершил мучения матч за третье место, где россиян ждал еще один «сухарь» от финнов — 0:4. Общий счет по итогам двух матчей с командой Суоми составил 0:9!

Олимпийские игры-1994

Итоговое положение: 1. Швеция. 2. Канада. 3. Финляндия. 4. Россия.

Лучшие бомбардиры сборной России (у всех — 8 матчей): Андрей Николишин — 7 (2+5), Сергей Березин, Александр Виноградов — 5 (3+2).

Главный тренер — Виктор Тихонов.