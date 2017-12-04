Хоккейные школы запустили флешмоб «Мы хотим на Олимпиаду» в поддержку сборной России

Олимпийские игры пройдут без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В апреле лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира. В начале ноября президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев позднее сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.