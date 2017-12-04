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12:34 (мск), источник: ТАСС

Хоккейные школы запустили флешмоб «Мы хотим на Олимпиаду» в поддержку сборной России

ТАСС, 4 декабря. Детские хоккейные школы из различных регионов страны запустили флешмоб в поддержку олимпийской сборной России «Мы хотим на Олимпиаду».

Источник: Reuters

Юные хоккеисты из десятков городов страны выражают свою поддержку сборной. Воспитанники детско-юношеских хоккейных школ записывают видео, где они кричат: «Мы хотим на Олимпиаду!».

Олимпийские игры пройдут без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В апреле лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира. В начале ноября президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев позднее сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

5 декабря исполком МОК примет решение об участии сборной России в зимней Олимпиаде 2018 года. Ранее МОК отстранил от участия в Олимпийских играх ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Играх-2014 в Сочи. Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут 9—25 февраля 2018 года.

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