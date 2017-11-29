Фазель: IIHF может использовать рейтинг при отборе на ОИ в случае неучастия России

Во вторник в Цюрихе состоялось заседание совета IIHF. Международный олимпийский комитет должен принять решение относительно участия сборной России в Олимпиаде 5 декабря.
«Мы обсуждали сценарий, при котором Россию не допустят. Но сперва нужно дождаться решения и понять, будем ли мы делать замену сборной России. Если нет, то турнир уменьшится на четыре игры у мужчи и на шесть — у женщин», — сказал Фазель.
«Если будем менять, то нужно понять, каким образом, — продолжил глава IIHF. — Нам поздно проводить отборочный турнир, поэтому мы можем, к примеру, воспользоваться мировым рейтингом. Вернемся к обсуждению этого вопроса после решения МОК. Но я до последнего надеюсь, что МОК допустит Россию до Олимпиады».
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут 9—25 февраля 2018 года.