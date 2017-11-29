Фазель: IIHF может использовать рейтинг при отборе на ОИ в случае неучастия России

«Мы обсуждали сценарий, при котором Россию не допустят. Но сперва нужно дождаться решения и понять, будем ли мы делать замену сборной России. Если нет, то турнир уменьшится на четыре игры у мужчи и на шесть — у женщин», — сказал Фазель.