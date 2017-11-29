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11:07 (мск), источник: ТАСС

Фазель: IIHF может использовать рейтинг при отборе на ОИ в случае неучастия России

ЦЮРИХ /Швейцария/, 29 ноября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) может использовать мировой рейтинг при отборе недостающей команды на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане в случае неучастия сборной России. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Во вторник в Цюрихе состоялось заседание совета IIHF. Международный олимпийский комитет должен принять решение относительно участия сборной России в Олимпиаде 5 декабря.

«Мы обсуждали сценарий, при котором Россию не допустят. Но сперва нужно дождаться решения и понять, будем ли мы делать замену сборной России. Если нет, то турнир уменьшится на четыре игры у мужчи и на шесть — у женщин», — сказал Фазель.

«Если будем менять, то нужно понять, каким образом, — продолжил глава IIHF. — Нам поздно проводить отборочный турнир, поэтому мы можем, к примеру, воспользоваться мировым рейтингом. Вернемся к обсуждению этого вопроса после решения МОК. Но я до последнего надеюсь, что МОК допустит Россию до Олимпиады».

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут 9—25 февраля 2018 года.

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