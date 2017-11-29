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11:04 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Существует риск, что КХЛ не отпустит иностранных игроков на ОИ-2018

ЦЮРИХ /Швейцария/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерацией хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что существует возможность, при которой Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не отпустит иностранных игроков в национальные сборные для участия в Олимпиаде-2018, если сборную России не допустят до Игр в Пхёнчхане. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: AP 2017

В начале ноября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить на действия Международного олимпийского комитета (МОК), если сборную России не допустят до Олимпиады-2018 или допустят лишь под нейтральным флагом. Позднее Фазель высказал мнение, что КХЛ обязана отпустить иностранцев в свои сборные, в противном случае Федерации хоккей России грозят санкции.

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«Есть опасения по поводу КХЛ: как она будет продолжать чемпионат во время Олимпиады, если уже составлен календарь с перерывом, не так легко его поменять. В таком случае КХЛ предстоит большая работа. Также вопросом остается, разрешит ли лига иностранным игрокам поехать на Олимпиаду. Надеюсь, что да, это крайне важно для нашего спорта», — сказал Фазель.

«Очень рано говорить о том, что будет, если КХЛ не отпустит иностранцев, — продолжил собеседник ТАСС. — Надеюсь, что Россия и КХЛ в частности уважает спорт и разрешит иностранцам принять участие в Играх. Будет тяжело понять противоположное решение. Тем не менее риск существует».

Во вторник IIHF направила письмо в МОК, в котором выступила против коллективного наказания российских спортсменов и выразила надежду на их участие в Олимпиаде-2018. 5 декабря МОК примет решение по вопросу участия российской сборной в Играх.

«МОК может наказать россиян и запретить им участвовать в Играх под национальным флагом. Я могу представить, как это происходит в индивидуальных видах спорта, таких как фигурное катание или лыжи. Мне, как бывшему хоккеисту, тяжело понять, как это может быть в хоккее, когда целая команда будет играть без флага своей страны. Тем не менее это возможно», — считает Фазель.

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