Фазель: Существует риск, что КХЛ не отпустит иностранных игроков на ОИ-2018

Источник: AP 2017

В начале ноября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить на действия Международного олимпийского комитета (МОК), если сборную России не допустят до Олимпиады-2018 или допустят лишь под нейтральным флагом. Позднее Фазель высказал мнение, что КХЛ обязана отпустить иностранцев в свои сборные, в противном случае Федерации хоккей России грозят санкции.

«Есть опасения по поводу КХЛ: как она будет продолжать чемпионат во время Олимпиады, если уже составлен календарь с перерывом, не так легко его поменять. В таком случае КХЛ предстоит большая работа. Также вопросом остается, разрешит ли лига иностранным игрокам поехать на Олимпиаду. Надеюсь, что да, это крайне важно для нашего спорта», — сказал Фазель.

«Очень рано говорить о том, что будет, если КХЛ не отпустит иностранцев, — продолжил собеседник ТАСС. — Надеюсь, что Россия и КХЛ в частности уважает спорт и разрешит иностранцам принять участие в Играх. Будет тяжело понять противоположное решение. Тем не менее риск существует».

Во вторник IIHF направила письмо в МОК, в котором выступила против коллективного наказания российских спортсменов и выразила надежду на их участие в Олимпиаде-2018. 5 декабря МОК примет решение по вопросу участия российской сборной в Играх.