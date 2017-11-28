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28 ноября, источник: ТАСС

Федерация хоккея России поблагодарила IIHF за поддержку

ЦЮРИХ /Швейцария/, 28 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) выразила благодарность Международной федерации хоккея (IIHF) за поддержку. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник IIHF направила письмо в Международный олимпийский комитет, в котором выступила против коллективного наказания российских спортсменов и выразила надежду на их участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы ценим поддержку и благодарны за это», — сообщил Ротенберг.

В июле 2016 года Международный олимпийский комитет создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам работы данных комиссий 5 декабря будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

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