Федерация хоккея России поблагодарила IIHF за поддержку

Во вторник IIHF направила письмо в Международный олимпийский комитет, в котором выступила против коллективного наказания российских спортсменов и выразила надежду на их участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В июле 2016 года Международный олимпийский комитет создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам работы данных комиссий 5 декабря будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.