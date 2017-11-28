IIHF направила письмо в МОК с просьбой допустить сборную России к ОИ-2018

Во вторник в Цюрихе состоялось заседание совета IIHF.
«Мы попросили МОК и его президента Томаса Баха принять справедливое решение и разрешить всем чистым спортсменам представлять их страны. Особенно это касается России», — сказал Фазель.
«Совет IIHF пришел к единому мнению, что всем “чистым” спортсменам, в том числе и из России, должно быть позволено представлять свою страну на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, — говорится в сообщении на официальном сайте IIHF. — Мы выступаем против применения коллективного наказания в случае с российскими спортсменами. Хотя мы признаем необходимость противостоять допингу в спорте, участие в Олимпиаде не должно использоваться для наказания многих спортсменов за действия нескольких».
В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства во главе c Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Макларен, опираясь на данные бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы атлеты из порядка 30 видов спорта.
В июле 2016 года Международный олимпийский комитет создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам работы данных комиссий 5 декабря будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.