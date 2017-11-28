Канада — за Россию на Олимпиаде. Цирк в хоккее не нужен никому

Источник: Спорт-Экспресс

Павел КЛИМОВИЦКИЙ

Не всем плевать на Олимпиаду. Не всем плевать, что главное спортивное соревнование мира еще за три месяца до его старта превращается в цирковую свистопляску, в которой клоуны с хлыстами издеваются на арене над тиграми, а публика делает вид, что все нормально.

Хоккей — вид спорта, в котором элемент жесткости на порядок превышает то, что происходит в лыжах, биатлоне и уж тем более бобслее. Однако вне льда культура уважения соперника гораздо выше. Канадцы, шведы, чехи, финны и швейцарцы прекрасно понимают, что хоккейная Олимпиада без России не стоит и гроша, а их будущие медали, которые гораздо легче завоевать в отсутствие команды Олега Знарка, будет стыдно показывать потомкам.

Да, по нашей информации, среди авторов письма нет федерации хоккея США — скорее всего, политическое давление со стороны верхов в Штатах оказалось слишком велико. Но все остальные претенденты на медали на Играх высказались довольно четко. По нашей информации, в письме присутствуют формулировки: «мы уважаем борьбу с допингом, но выступает против коллективного наказания спортсменов», «на Олимпиаде должны принимать лучшие спортсмены, и поэтому Россия должна ехать в Пхенчхан».

Турнир уже и так пострадал из-за отказа НХЛ ехать в Корею, отстранение российской сборной и вероятный последующий демарш КХЛ может сбросить международный хоккей в пропасть, из которой не выбираются десятилетиями.

По данным «СЭ», подобное письмо не является простой формальностью, которая никак не сможет повлиять на ситуацию. Если МОК не прибегнет к радикальному решению казнить всю российскую сборную целиком и накажет только «грязные» (по мнению самого Олимпийского комитета) виды спорта или отдаст решение на откуп федерациям, существует вероятность, что мы не увидим в Пхенчхане, например, нашу лыжную команду, а вот Илья Ковальчук с Павлом Дацюком там сыграют.

В хоккее, где медали могут выиграть шесть, в лучшем случае семь стран, потеря России станет для турнира фатальной. Великое противостоянии Канады и СССР далеко в прошлом, и нынешние матчи «Кленовых листьев» с россиянами не вызывают настолько серьезного интереса за океаном. Но все равно: рейтинг тех же матчей группового этапа Россия — США и США — Словения в Штатах будет несопоставим. Аналогично и с потенциальными встречами в плей-офф сборной Знарка против любого топ-соперника, включая Канаду.

Жаль, что в других видах спорта мы чаще слышим не подобные слова поддержки, а искреннюю радость от наказания российских спортсменов вне зависимости от того, реальны ли доказательства их вины или родились в чьем-то воспаленном мозгу.