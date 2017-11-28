Федерация хоккея Канады и еще четырех стран поддержали участие сборной России в Олимпиаде
Как стало известно «СЭ», федерации хоккея Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии и Швеции отправили письмо в ИИХФ на имя президента организации Рене Фазеля.
Как стало известно «СЭ», федерации хоккея Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии и Швеции отправили письмо в ИИХФ на имя президента организации Рене Фазеля.
В нем указывается, что представители этих стран выступают против отстранения российской хоккейной сборной от Олимпиады в Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпиаде в Пхенчхане в связи с многочисленными допинговыми нарушениями. Решение об участии россиян в Играх будет принято на заседании исполкома МОК в Лозанне
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что КХЛ готова принять соответствующие меры в случае санкций МОК по отношению к России и недопуска российских хоккеистов на Олимпиаду-2018. Однако если лига откажется отпускать игроков, ИИХФ может применить санкции к ФХР.