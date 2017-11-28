Федерация хоккея Канады и еще четырех стран поддержали участие сборной России в Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

В нем указывается, что представители этих стран выступают против отстранения российской хоккейной сборной от Олимпиады в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпиаде в Пхенчхане в связи с многочисленными допинговыми нарушениями. Решение об участии россиян в Играх будет принято на заседании исполкома МОК в Лозанне 5—7 декабря на основании отчетов комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Игр-2014, вторая изучает причастность Минспорта к сокрытию антидопинговых нарушений.