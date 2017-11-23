41-летний Овечкин и Кучеров в расцвете. Кто из звёзд доиграет до ОИ-2026?

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Хоккеисты НХЛ не приедут на Олимпиду-2018, а глава лиги Гэри Беттмэн заявил, что сценарий может повториться и в 2022 году, когда Игры пройдут в Китае.

«Мы не поехали в Пхёнчхан, и я считаю это решение правильным. Слишком большой перерыв в регулярном чемпионате, это правильное решение для поклонников НХЛ. Конечно, когда Олимпиады проводятся в Северной Америке, то ситуация меняется, в этом случае возникают совсем другие условия, другая логистика. Я никогда не говорю никогда. Не исключаю, что в будущем мы разрешим своим хоккеистам участвовать в Олимпиадах, но пока мне трудно представить такой сценарий. Если, конечно, Игры не вернутся в Америку», — приводит слова Беттмэна SVT.

В 2026 году зимние Олимпийские игры будут праздновать небольшой юбилей — Белая олимпиада пройдёт в 25-й раз. Город, который примет это событие, пока не определён: выбор должен состояться на сессии МОК в июле 2019 года. Потенциальных кандидатов достаточно много, причём все они находятся на разных континентах. В Азии на Игры собирается претендовать японский город Саппоро, в Европе — Лиллехаммер (Норвегия), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция), а в Северной Америке — Калгари (Канада) и Солт-Лейк-Сити (США).

Именно последние два города и вызывают наибольший интерес у хоккейной публики, поскольку, как сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, вероятность участия хоккеистов из этой лиги будет намного выше, если Олимпиада пройдёт на североамериканском континенте. И Калгари, и Солт-Лейк-Сити уже принимали Игры (в 1988 и 2002 годах соответственно), поэтому имеют опыт решения подобных задач. Если выбор комиссии МОК действительно будет сделан в пользу Северной Америки, то стоит оглянуться и посмотреть, кто же из нынешних российских звёзд НХЛ сможет доиграть до Олимпиады-2026 и быть полезен сборной России.

Почти без шансов

н. Александр Овечкин — 41 год.

з. Алексей Емелин. н. Александр Радулов, н. Евгений Малкин, н. Николай Кулёмин — 40 лет.

н. Вадим Шипачёв — 39 лет.

Не случайно Овечкин твердил про убитую мечту, когда руководство НХЛ отказало своим игрокам в праве поехать в Пхёнчхан-2018 — у «великой восьмёрки» из «Вашингтона» шансов доиграть до Олимпиады-2026 практически нет. В год, когда состоится этот спортивный форум, Александру исполнится 41 год — возраст очень солидный для нынешнего хоккея. Сейчас Овечкину 32, и пока ему удавалось избежать серьёзных травм, которые могли бы помешать ему стать хоккейным долгожителем. Но игра с каждым годом становится быстрее и жёстче, о чём Александр сам не стесняется говорить, и уже сейчас Овечкину пришлось адаптироваться к изменившимся условиям за счёт перемен в физической подготовке. Впрочем, примером для него может стать Игорь Ларионов, который в том же 41-летнем возрасте был капитаном сборной России на ОИ-2002.

У коллег Александра по звёздному цеху — Радулова и Малкина — шансов на участие в Олимпийских играх — 2026 тоже немного. Евгений последний раз проводил полный регулярный чемпионат без травм аж девять лет назад, а последние сезоны его показатель по сыгранным матчам в «регулярке» колеблется около отметки в 60 встреч. Радулов смог избежать серьёзных травм, но его «энергетический» стиль и стремление сосредоточиться на клубном результате также могут стать серьёзной преградой к сохранению боевых кондиций столь долгое время. То же относится и к защитнику Емелину, не жалеющему себя в силовых приёмах и при блокировании бросков. А что касается Николая Кулёмина, то его продолжение карьеры находится под сомнением уже сейчас — контракт с «Айлендерс» заканчивается, а впереди полгода восстановления после операции.

О шансах на попадание в сборную у Вадима Шипачёва, которому в год XXV зимних Игр стукнет 39 лет, говорить крайне трудно. Очевидно, что неудачный вояж в «Вегас» придал ему дополнительную мотивацию для выступлений за СКА, но вряд ли этот запал будет сохраняться на протяжении последующих девяти сезонов — разве что форвард предпримет ещё одну попытка покорить НХЛ.

50 на 50

н. Артём Анисимов, в. Сергей Бобровский, в. Семён Варламов — 38 лет.

н. Евгений Дадонов — 37 лет.

з. Дмитрий Куликов — 36 лет.

з. Дмитрий Орлов — 35 лет.

Анисимов играет в амплуа универсального центрфорварда, способного и грамотно помочь партнёрам при организации атак, и забить самостоятельно, и надёжно отработать в обороне. Такие игроки в российском хоккее всегда имели особую цену, поэтому неприхотливый и полезный Артём будет вполне способен помочь сборной в роли опытного центра третьего-четвёртого звена. Примерно такие же шансы и у правого крайнего Евгения Дадонова, который к Олимпиаде-2026 будет лишь чуть старше, чем нынешние Мозякин или Зарипов.



У защитников Куликова и Орлова есть все шансы доиграть до участия в Олимпиаде по возрасту, но оба российских оборонца перенесли непростые травмы, последствия которых могут начать сказываться позднее. Куликов восстановился после тяжёлой травмы спины и сейчас пытается выйти на прежний уровень в «Виннипеге», Орлов залечил тяжёлый перелом руки и отлично играет за «Кэпиталз».

Что же касается вратарей, то из пары Бобровский — Варламов кто-то наверняка попадёт хотя бы в число кандидатов в олимпийскую сборную. Семёну могут помешать доиграть до этого возраста постоянные проблемы с пахом, поэтому шансы Сергея выглядят чуть более предпочтительными.

Наверняка будут в составе

н. Артемий Панарин, н. Владимир Тарасенко, з. Никита Зайцев — 35 лет.

н. Евгений Кузнецов — 34 года.

Невозможно представить нынешних молодых и задорных Панарина и Кузнецова тяжеловесными ветеранами. Живость характера вместе с отсутствием серьёзных проблем со здоровьем вполне может сделать их солидный олимпийский возраст сугубо номинальной цифрой, а накопленный опыт и знания станут дополнительным козырем. То же относится и к Владимиру Тарасенко, который к Олимпиаде-2026 наверняка решит вопрос с выигрышем какого-либо индивидуального приза в НХЛ и получит шанс сыграть в финале Кубка Стэнли. Для Никиты Зайцева, учитывая традиционный дефицит квалифицированных игроков обороны, двери в сборную вряд ли будут закрыты при любом тренерском штабе.

В расцвете сил

н. Никита Кучеров — 33 года.

в. Андрей Василевский — 32 года.

н. Павел Бучневич — 31 год.

з. Иван Проворов — 29 лет.

з. Михаил Сергачёв — 28 лет.