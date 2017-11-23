Хоккеистка Шибанова будет присутствовать на слушаниях МОК 4 декабря

Заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда по делам хоккеисток пройдет 4 декабря. Помимо Шибановой, по неофициальным данным, комиссия расследует дела выступавших на Олимпиаде Инны Дюбанок, Екатерины Лебедевой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Галины Скибы и Анны Шохиной.

«Я буду точно присутствовать на этих слушаниях. Я уже общалась с некоторыми нашими спортсменами, которых это коснулось: им не дают ни высказаться, ни оправдаться. Насколько я знаю, юристы между собой общаются, а спортсмены участия в слушаниях не принимают, — сказала Шибанова. — Какие вопросы будут задавать, на те и отвечу, мне скрывать нечего».

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал ТАСС, что федерация проводит работу по подготовке к слушаниям.

«Готовимся очень серьезно. Будет обеспечено максимальное присутствие нашей стороны на месте событий, в том числе и представителей ФХР. Те, кто не сможет приехать, будут на видеосвязи с адвокатами», — сообщил он.