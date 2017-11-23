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14:10 (мск), источник: ТАСС

Хоккеистка Шибанова будет присутствовать на слушаниях МОК 4 декабря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России и хоккейного клуба «Агидель» Анна Шибанова будет присутствовать в швейцарской Лозанне на слушаниях комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая рассмотрит дела семи игроков, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщила сама хоккеистка.

Заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда по делам хоккеисток пройдет 4 декабря. Помимо Шибановой, по неофициальным данным, комиссия расследует дела выступавших на Олимпиаде Инны Дюбанок, Екатерины Лебедевой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Галины Скибы и Анны Шохиной.

«Я буду точно присутствовать на этих слушаниях. Я уже общалась с некоторыми нашими спортсменами, которых это коснулось: им не дают ни высказаться, ни оправдаться. Насколько я знаю, юристы между собой общаются, а спортсмены участия в слушаниях не принимают, — сказала Шибанова. — Какие вопросы будут задавать, на те и отвечу, мне скрывать нечего».

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал ТАСС, что федерация проводит работу по подготовке к слушаниям.

«Готовимся очень серьезно. Будет обеспечено максимальное присутствие нашей стороны на месте событий, в том числе и представителей ФХР. Те, кто не сможет приехать, будут на видеосвязи с адвокатами», — сообщил он.

МОК по итогам слушаний уже отстранил от участия в Олимпийских играх шестерых лыжников и четверых скелетонистов. При этом их результаты на Играх 2014 года аннулированы, в том числе и золотые медали лыжника Александра Легкова и скелетониста Александра Третьякова. Решение по допуску российских спортсменов на Игры 2018 года в Пхёнчхан будет вынесено 5 декабря.

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