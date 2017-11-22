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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Маккензи: Если Россию отстранят от ОИ, это будет ударом по хоккейному турниру

Эксперт TSN Боб Маккензи поделился мнением о последствиях возможного отстранения сборной России от Олимпиады 2018 года.

КХЛ при этом рассматривает возможность не отпускать игроков лиги на Игры.

«Эта Олимпиада может быть очень беспокойной. Понятно, что НХЛ туда не поедет. МОК обсуждает допинг россиян и отстранение сборной России от Игр. Это будет большим ударом по хоккейному турниру. Президент ИИХФ Рене Фазель очень обеспокоен тем, как развиваются события.

Но серьёзное негативное последствие от возможного запрета сборной России участвовать в Олимпиаде — это то, что КХЛ уже обсуждает вариант не отпускать туда своих игроков, включая легионеров. Но Фазель дал ясно понять, что КХЛ обязана отпустить легионеров в их сборные. Если КХЛ или ФХР откажутся это делать, ИИХФ наложит на них санкции, — цитирует Маккензи TSN.

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