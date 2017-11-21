Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
В России сократится количество однокомнатных квартир
Выигравшей в лотерею 506 млн руб. россиянке начали угрожать
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксБ2
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз2
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз1
Калгари Флэймз4
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Югра
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Трактор
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Витязь
Все события
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Собчак назвала Путина диктатором и рассказала, чего он боится
Россиянка попросила убежища на Украине
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить в матче НХЛ
Стал известен состав сборной России по биатлону на 1-й этап КМ
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Селена Гомес кардинально сменила имидж ради премии (фото)
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
09:42 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Инициативы лиг о недопуске игроков на ОИ дестабилизируют систему мирового спорта

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о недопуске игроков на Олимпийские игры 2018 года, а также возможное неучастие в турнире игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дестабилизируют систему мирового спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, что не позволит игрокам сыграть на Олимпиаде. В начале ноября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев позднее сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«Я знаю, что Гэри Бэттмен (комиссионер НХЛ — прим. ТАСС) хочет, чтобы энхаэловцы были на турнире в Пекине в 2022 году. Нам нужно продолжить переговорный процесс и найти общие точки соприкосновения», — сказал Фазель.

«Реально ли это? Посмотрим, но на данный момент ситуация очень и очень опасная для будущего зимних Олимпийских игр и хоккея в рамках этого турнира. КХЛ и НХЛ дестабилизируют систему всего мирового спорта, и в особенности ИИХФ. Нужно быть очень внимательным, осторожным и стараться вместе с водой не выплеснуть и ребенка», — заключил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 Первый после Златана. Защитник "Краснодара" стал лучшим футболистом Швеции
Манчини может досрочно уйти из "Зенита"
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне ОИ
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить в матче НХЛ
Стал известен состав сборной России по биатлону на 1-й этап КМ
МОК не успевает судить российских спортсменов
Экс-глава федерации футбола Италии обвиняется в домогательствах
РФПЛ: Около 20 градусов мороза ожидается на матче в Хабаровске
Новости
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Елена Темникова похвасталась музыкальным талантом 2-летней дочки Поклонники певицы предположили, что Саша пойдет по стопам знаменитой мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь