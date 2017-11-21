Фазель: Инициативы лиг о недопуске игроков на ОИ дестабилизируют систему мирового спорта

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, что не позволит игрокам сыграть на Олимпиаде. В начале ноября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев позднее сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«Я знаю, что Гэри Бэттмен (комиссионер НХЛ — прим. ТАСС) хочет, чтобы энхаэловцы были на турнире в Пекине в 2022 году. Нам нужно продолжить переговорный процесс и найти общие точки соприкосновения», — сказал Фазель.

«Реально ли это? Посмотрим, но на данный момент ситуация очень и очень опасная для будущего зимних Олимпийских игр и хоккея в рамках этого турнира. КХЛ и НХЛ дестабилизируют систему всего мирового спорта, и в особенности ИИХФ. Нужно быть очень внимательным, осторожным и стараться вместе с водой не выплеснуть и ребенка», — заключил собеседник ТАСС.