Источник: МОК перенес рассмотрение дел российских хоккеисток на 4 декабря

Ранее сообщалось, что дела будут рассмотрены 22 ноября. По неофициальной информации, известны имена шести из семи хоккеисток, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова и Анна Шохина. Все они выступали в составе сборной России на Играх в Сочи, где россиянки заняли пятое место.

«Рассмотрение дел хоккеисток, выступавших на Играх в Сочи в составе сборной России, перенесено на 4 декабря. Это решение МОК», — сообщил источник.