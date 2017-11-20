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11:32 (мск), источник: ТАСС

Источник: МОК перенес рассмотрение дел российских хоккеисток на 4 декабря

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по делам российских хоккеисток по обвинению в нарушении антидопинговых правил состоятся 4 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Ранее сообщалось, что дела будут рассмотрены 22 ноября. По неофициальной информации, известны имена шести из семи хоккеисток, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова и Анна Шохина. Все они выступали в составе сборной России на Играх в Сочи, где россиянки заняли пятое место.

«Рассмотрение дел хоккеисток, выступавших на Играх в Сочи в составе сборной России, перенесено на 4 декабря. Это решение МОК», — сообщил источник.

МОК примет решение по допуску сборной России на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в декабре по итогам работы комиссии Освальда и комиссии Самуэля Шмида, которая занимается расследованием причастности Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

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