Эспозито: Без хоккейной сборной России не будет Олимпиады

«Если хоккейную сборную России, и я специально говорю “хоккейную”, не допустят на Олимпиаду, это будет так же, как если бы не допустили хоккейную сборную Канады, США, Швеции или Финляндии. Олимпиады не будет — и точка! Без всех этих стран вместе у вас не будет Олимпиады. Это просто возмутительно, если российской хоккейной команде не разрешат играть из-за этого. Я буду ошарашен, если они на самом деле запретят сборной России по хоккею участвовать в Олимпиаде из-за того, что случилось в других видах спорта на летних Играх», — цитирует Эспозито Murphy’s Hockey Law.