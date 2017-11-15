Эспозито: Без хоккейной сборной России не будет Олимпиады
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Канады и член Зала хоккейной славы Фил Эспозито считает недопустимым отсутствие сборной России по хоккею на Олимпиаде.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Канады и член Зала хоккейной славы Фил Эспозито считает недопустимым отсутствие сборной России по хоккею на Олимпиаде.
МОК может не допустить российских спортсменов на Игры под своим флагом, а президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что КХЛ может отменить перерыв и не отпустить на Олимпиаду своих игроков.
«Если хоккейную сборную России, и я специально говорю “хоккейную”, не допустят на Олимпиаду, это будет так же, как если бы не допустили хоккейную сборную Канады, США, Швеции или Финляндии. Олимпиады не будет — и точка! Без всех этих стран вместе у вас не будет Олимпиады. Это просто возмутительно, если российской хоккейной команде не разрешат играть