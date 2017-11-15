Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Стало известно местонахождение Игоря Сечина
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Драгоценный камень продан на Christie’s за $33,8 млн (фото)
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз8
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ5
Баффало Сэйбрз4
Все события
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
У жены Джигарханяна прошел обыск: изъяли документы
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Петербуржцы не хотят устанавливать памятник Цою
Фоторепортажи
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Эспозито: Без хоккейной сборной России не будет Олимпиады

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Канады и член Зала хоккейной славы Фил Эспозито считает недопустимым отсутствие сборной России по хоккею на Олимпиаде.

Источник: Reuters

МОК может не допустить российских спортсменов на Игры под своим флагом, а президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что КХЛ может отменить перерыв и не отпустить на Олимпиаду своих игроков.

«Если хоккейную сборную России, и я специально говорю “хоккейную”, не допустят на Олимпиаду, это будет так же, как если бы не допустили хоккейную сборную Канады, США, Швеции или Финляндии. Олимпиады не будет — и точка! Без всех этих стран вместе у вас не будет Олимпиады. Это просто возмутительно, если российской хоккейной команде не разрешат играть из-за этого. Я буду ошарашен, если они на самом деле запретят сборной России по хоккею участвовать в Олимпиаде из-за того, что случилось в других видах спорта на летних Играх», — цитирует Эспозито Murphy’s Hockey Law.

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Российская молодежка проиграла канадцам в пятом матче Суперсерии
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Все ладно в Датском королевстве. Эриксен вывел сборную на ЧМ
Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Федерер стал лидером по сумме призовых за карьеру в спорте
Новости
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь