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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Шесть канадцев и тренер-чемпион НХЛ. Кто играет в сборной Южной Кореи

Она сыграет на Кубке Первого канала, Олимпиаде и чемпионате мира.

Источник: AP 2017

На Олимпийских играх в Пхёнчхане сыграют 12 хоккейных сборных. Место в основной сетке олимпийского турнира южнокорейская команда получила как страна-организатор соревнований. Первой проверкой на прочность для сборной Южной Кореи станет декабрьский Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.

Стив Баек, корейский агент, много лет проработавший в Канаде, рассказал «Чемпионату», что представляет собой сборная Южной Кореи и как развивается хоккей в стране — хозяйке Олимпиады-2018. Баек является агентом четырёх натурализованных игроков сборной Кореи, а также родственником главного тренера сборной Джима Пэка.

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«Три года назад пришёл тренер и изменил систему корейского хоккея»

— Стив, были ли вы удивлены, что сборная Южной Кореи примет участие в Кубке Первого канала?
— Конечно, это стало сюрпризом. На этом турнире будут выступать сильные команды — Россия, Швеция, Канада. Просто замечательно, что мы получим возможность сыграть на Кубке Первого канала. Это послужит хорошим опытом.

— Как оцениваете шансы сборной Южной Кореи на этом турнире?
— В Москве выступят сильнейшие игроки из сборных, хоккеисты нашей команды никогда не играли с соперниками такого уровня — с национальной сборной Канады, Швеции. Но Корея с каждым годом прибавляет и становится лучше. Мы смогли впервые в истории квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Дании. На прошлом мировом первенстве первого дивизиона Южная Корея обыграла Казахстан. С каждым турниром корейцы играют всё лучше и лучше. Думаю, на Кубке Первого Канала мы покажем хорошую игру. Конечно, тяжело будет сражаться против таких соперников, но сборная Кореи сделает всё возможное.

— В чём причина такого прогресса сборной Южной Кореи?
— Всё началось три года назад, когда сборную возглавил Джим Пэк — первый в истории НХЛ корейский хоккеист. Он играл за «Питтсбург», «Лос-Анджелес» и последние 10 лет работал тренером в системе североамериканского хоккея. Его помощником является Ричард Пак, который также много играл в НХЛ. Эти специалисты поменяли систему корейского хоккея, к тому же они пригласили семь североамериканцев. Они играли и играют в Азиатской лиге и по прошествии двух лет смогли получить гражданство Южной Кореи. Эти игроки по-настоящему усилили национальную команду. В сборной есть хороший голкипер Мэтт Далтон — он лучший вратарь Азиатской лиги. Он некоторое время играл в КХЛ. Также есть два канадских защитника и три нападающих. Рядом с этими ребятами корейские хоккеисты постоянно прибавляют.

 — Что ещё можете рассказать о главном тренере Джиме Пэке?
— Он родился в Сеуле, но его семья переехала в Канаду, когда ему был год. Там же он сделал потрясающую карьеру, выиграл два Кубка Стэнли. Потом он стал тренировать команду АХЛ — фарм-клуб «Детройта». Этот опыт позволил ему стать очень хорошим тренером.

«Корейские хоккеисты — маленького роста, но это может быть преимуществом»

— Мэтт Далтон три сезона играл в КХЛ. В какой форме он сейчас? Может ли он стать лидером сборной Южной Кореи?
— Да, он по-прежнему хорош. Его хорошие кондиции не вызывают сомнений. Мэтт — голкипер, поэтому капитаном не может быть, капитанская повязка у нас у корейского хоккеиста.

 — Вы сказали, что в сборной семь натурализованных игроков. Ждать ли ещё хоккеистов из США и Канады?
— Нет, у нас уже полная квота. У нас шесть канадцев и один игрок из США.

 — Если посмотреть на состав сборной Южной Кореи, то большинство игроков, за исключением канадцев, маленького роста. Является ли это проблемой?
— Да, у нас действительно есть совсем небольшие ребята, но есть и здоровые игроки. У нас такой микст. К тому же маленькие хоккеисты быстрые, а это преимущество. Так что не вижу в этом проблемы.

— Хоккей вообще популярен в Корее или только шорт-трек и фигурное катание?

— С каждым годом популярность хоккея набирает обороты. Пару лет назад у нас было всего несколько команд, а сейчас стало больше катков, больше клубов.

Детей всё больше интересует хоккей, так что тенденция хорошая.

— Может ли ребёнок из шорт-трека перейти в хоккей? Были ли у вас такие случаи?
Шорт-трек действительно очень популярен в Корее и находится на очень высоком уровне. Конечно, это разные виды спорта, но некоторые всё же переходят из шорт-трека в хоккей, такое случается, но нечасто.

 — Что скажете о южнокорейской молодёжи, о катании и владении клюшкой игроков?
— У молодых хоккеистов с этим всё в порядке, но, конечно, система нашего хоккея требует совершенства. У ребят есть хорошее катание и техника, талант, но им нужно играть больше матчей.

— Есть ли у вас таланты, которые могут в будущем стать звёздами НХЛ или КХЛ?
— Хороший вопрос! В это и заключается моя работа. Я занимаюсь агентской деятельностью. Высылаю предложения молодым игроком из Северной Америки играть в Южной Корее, приглашаю молодёжь. Нахожу хоккеистов и предлагаю им переехать. Я находил юных талантливых хоккеистов. Также ищу и в России, не только в Канаде и США. Подобной работой я занимался и в Америке, но сейчас больше нацелен на европейский и российский рынок. Рассматриваю подростков в возрасте 12−14 лет.

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«От выступления в Пхёнчхане зависит будущее корейского хоккея»

— Все ли игроки сборной Южной Кореи выступают в Азиатской лиге или есть и из Америки?
— Все играют в Азиатской лиге.

— Могли бы сравнить Азиатскую лигу с КХЛ по уровню?
— КХЛ — это топ-лига, одна из сильнейших в мире. Хороший хоккей, отличная система, много команд, топ-клуб — СКА. В Азиатской лиге есть команды из Японии, Кореи и одна из России «Сахалин». Сложно сравнивать эти лиги, но Азиатская более быстрая, там более скоростной хоккей. С каждым годом она становится всё лучше. Приезжают игроки из США и Канады.

— Слышали ли вы о нападающем Олеге Ли из «Амура», у него есть корейские корни, но он изъявлял желание играть за сборную России?
— Я даже никогда не слышал об этом игроке. Он правда может играть за Корею? Нужно будет подумать об этом.

 — Какие цели ставит сборная Южной Кореи в будущем?
— Сложно сказать. От выступления на домашней Олимпиады будет зависеть, появится ли больше команд в Корее или, наоборот, их станет меньше. Полагаю, что если сыграем хорошо, то больше людей начнёт играть в хоккей. Если провалимся, то всё может пойти по нисходящей, ведь болельщикам нужны победы, нужна красивая игра. Так что игры в Пхёнчхане очень важны для корейского хоккея.

— На Кубке Первого канала и на Олимпиаде сборная Южной Кореи не сыграет с Россией. Хотели бы встретиться с нашей командой?
— Конечно, хотелось бы встретиться со сборной России, у вас очень сильная команда. Мы, кстати, прошлой зимой играли с Россией, олимпийская сборная приезжала в Корею, там, конечно, был не сильнейший состав, много молодых игроков. Но в любом случае мы получили бесценный опыт.

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