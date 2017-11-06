Команда, которая точно не поедет на Олимпиаду. Лучший состав сборной России
В нем есть Овечкин, Малкин и Кучеров.
В нем есть Овечкин, Малкин и Кучеров.
Олимпийский хоккейный турнир оказался под угрозой —
Неочевидные перспективы Кубка мира-2020, о котором в Северной Америке после прошлогоднего форума почти не вспоминали, отодвигают ближайший потенциальный турнир с участием всех сильнейших аж до 2022 года, Зимних игр в Пекине.
И то — если НХЛ и МОК обо всем договорятся. Поэтому оптимальный состав сборной России существует лишь виртуально — однако разобрать текущее положении дел в нашем хоккее все равно интересно.
Кто бы поехал в Корею, если бы олимпийский турнир был таким, каким его хочет видеть все прогрессивное человечество? Выбираем 25 человек — таков регламент заявки Игр — трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих.
ВРАТАРИ (3)
Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус), Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй), Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)
Другие кандидаты: Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА).
Чья вратарская линия — сильнейшая в мире прямо сейчас? После ухода на пенсию Лундквиста шведы останутся без
У России же — действующий обладатель «Везины», самый талантливый молодой вратарь НХЛ, а на роль третьего номера может претендовать как забывающий кошмары прошлого сезона Варламов, так и два самых перспективных голкипера мира из числа тех, кто выступает в Европе.
ЗАЩИТНИКИ (8)
Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто) — Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)
Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия) — Вячеслав ВОЙНОВ (СКА)
Никита НЕСТЕРОВ (ЦСКА) — Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)
Богдан КИСЕЛЕВИЧ (ЦСКА) — Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)
Другие кандидаты: Виктор АНТИПИН (Баффало), Антон БЕЛОВ, Владислав ГАВРИКОВ (оба — СКА), Алексей ЕМЕЛИН (Нэшвилл), Никита ЗАДОРОВ (Колорадо), Никита ТРЯМКИН (Автомобилист).
Если российские вратари должны вызывать опасения лишь у соперников, но не у своего тренерского штаба, то линия обороны
Зайцев с Орловым перед Торонто казались сомнительной и очень рискованной первой парой, но с тех пор они заработали пару многолетних контрактов больше чем на 60 миллионов долларов. Вместо ветерана Маркова — Проворов, который в свои 20 лет уже занял место первого защитника в «Филадельфии» и проводит на льду почти по 30 минут за матч.
Главное российское открытие нового сезона — 19-летний Сергачев, который пока не так хорош в качестве универсала, но уже готов закрыть проблемную позицию в большинстве.
Что важно, среди указанной восьмерки нет ни одного хоккеиста, кто родился бы раньше 1990 года. Худшие времена для российской обороны, кажется, остались позади.
НАПАДАЮЩИЕ (14)
Александр ОВЕЧКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ (оба — Вашингтон) — Александр РАДУЛОВ (Даллас)
Артемий ПАНАРИН (Коламбус) — Павел ДАЦЮК (СКА) — Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Евгений ДАДОНОВ (Флорида) — Евгений МАЛКИН (Питтсбург) — Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)
Никита ГУСЕВ (СКА) — Артем АНИСИМОВ (Чикаго) — Валерий НИЧУШКИН (ЦСКА)
Сергей АНДРОНОВ — Кирилл КАПРИЗОВ (оба — ЦСКА)
Другие кандидаты: Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс), Илья КОВАЛЬЧУК, Сергей ПЛОТНИКОВ (оба — СКА), Николай КУЛЕМИН (Айлендерс), Сергей МОЗЯКИН (Металлург), Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй), Иван ТЕЛЕГИН (ЦСКА), Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс), Вадим ШИПАЧЕВ (Вегас).
Нападение — как всегда самое интересное в сборной России. Есть семь железных кандидатов из НХЛ, чье место нельзя оспорить: Овечкин, Кузнецов, Панарин, Кучеров, Малкин, Тарасенко и Радулов — да, Александр с Олимпиады-2014 не играл на крупных международных турнирах, но другого столь же универсального в плане атакующих навыков элитного форварда у нас нет.
Из этой суперсемерки сразу выделяется пара вашингтонцев — Овечкин к своим 32 годам «модернизировался» в слишком зависимого форварда, который с неудобным центром может больше навредить, чем помочь, поэтому другой вариант, кроме как поставить Ови к Кузнецову, исключен.
Дефицит центрфорвардов вынуждает рассматривать кандидатуру Дацюка, несмотря на его постоянные травмы и возраст, — в своем лучшем состоянии он все равно подходит на роль в топ-9 лучше, чем
А вот Капризов, который в данном составе оказался в роли 14-го нападающего, куда более разнообразный нападающий: в плане возможности выбора как фланга атаки, так и партнеров и номера тройки.
Нельзя совсем обойтись и без крупных
Почему нет Наместникова? Его универсализм, который полезен «Тампе» в конкретном звене с Кучеровым и Стэмкосом, непросто использовать в сборной: на позицию «ролевика» в топ-9 Владислав не тянет, толкаться/биться на уровне Андронова в четвертой тройке он не может, а добавить ей креатива, как тот же Гусев, у него вряд ли выйдет.
ИТОГ
Если бы российская сборная поехала на Олимпиаду в оптимальном составе, то ее стоило бы оценивать, как год назад на Кубке мира — в качестве одного из фаворитов, который при очень удачном стечении обстоятельств может выиграть золото. Сейчас наш лучший состав
Перед сезоном в список 50 лучших игроков НХЛ попало 22 канадца, из которых можно составить оптимальный (с небольшими оговорками) состав «Кленовых листьев»:
Прайс (Холтби, Дубник); Даути — Уэбер, Бернс — Кит, Летанг — Пьетранджело (Суббан); Маршан — Кросби — Бержерон, Бенн — Макдэвид — Сегин, Стэмкос — Гетцлаф — Таварес, Шайфли — Тэйвз — Картер.
И очень жаль, что ни эту, ни российскую команды мы не увидим еще как минимум несколько лет. Чемпионатами мира сыт не будешь.