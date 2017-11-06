Команда, которая точно не поедет на Олимпиаду. Лучший состав сборной России

Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский хоккейный турнир оказался под угрозой — из-за последствий допинговых скандалов его может пропустить сборная России, а ее исключение из числа участников закроет дорогу в Пхенчхан всем хоккеистам КХЛ. Кризис международного хоккея налицо: Олимпиада без игроков двух сильнейших лиги мира превратиться в посмешище.

Неочевидные перспективы Кубка мира-2020, о котором в Северной Америке после прошлогоднего форума почти не вспоминали, отодвигают ближайший потенциальный турнир с участием всех сильнейших аж до 2022 года, Зимних игр в Пекине.

И то — если НХЛ и МОК обо всем договорятся. Поэтому оптимальный состав сборной России существует лишь виртуально — однако разобрать текущее положении дел в нашем хоккее все равно интересно.

Кто бы поехал в Корею, если бы олимпийский турнир был таким, каким его хочет видеть все прогрессивное человечество? Выбираем 25 человек — таков регламент заявки Игр — трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих.

ВРАТАРИ (3)

Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус), Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй), Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Другие кандидаты: Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА).

Чья вратарская линия — сильнейшая в мире прямо сейчас? После ухода на пенсию Лундквиста шведы останутся без топ-голкипера, причем, вероятно, надолго, у чехов в НХЛ нет ни одного первого номера, финны держатся на Ринне, надеются на возвращение на прежний уровень Раска и ждут прогресса от молодых. У канадцев и американцев большой выбор, но о том же Прайсе говорят куда больше в контексте его чрезмерного контракта и проблем «Монреаля», а не былого величия.

У России же — действующий обладатель «Везины», самый талантливый молодой вратарь НХЛ, а на роль третьего номера может претендовать как забывающий кошмары прошлого сезона Варламов, так и два самых перспективных голкипера мира из числа тех, кто выступает в Европе.

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ЗАЩИТНИКИ (8)

Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто) — Дмитрий ОРЛОВ (Вашингтон)

Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия) — Вячеслав ВОЙНОВ (СКА)

Никита НЕСТЕРОВ (ЦСКА) — Дмитрий КУЛИКОВ (Виннипег)

Богдан КИСЕЛЕВИЧ (ЦСКА) — Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)

Другие кандидаты: Виктор АНТИПИН (Баффало), Антон БЕЛОВ, Владислав ГАВРИКОВ (оба — СКА), Алексей ЕМЕЛИН (Нэшвилл), Никита ЗАДОРОВ (Колорадо), Никита ТРЯМКИН (Автомобилист).

Если российские вратари должны вызывать опасения лишь у соперников, но не у своего тренерского штаба, то линия обороны по-прежнему очень далека от лучших, канадско-американско-шведских образцов. Но прогресс по сравнению с Кубком мира, а уж тем более Олимпиадой в Сочи, есть — пусть пока и небольшой.

Зайцев с Орловым перед Торонто казались сомнительной и очень рискованной первой парой, но с тех пор они заработали пару многолетних контрактов больше чем на 60 миллионов долларов. Вместо ветерана Маркова — Проворов, который в свои 20 лет уже занял место первого защитника в «Филадельфии» и проводит на льду почти по 30 минут за матч.

Главное российское открытие нового сезона — 19-летний Сергачев, который пока не так хорош в качестве универсала, но уже готов закрыть проблемную позицию в большинстве.

Что важно, среди указанной восьмерки нет ни одного хоккеиста, кто родился бы раньше 1990 года. Худшие времена для российской обороны, кажется, остались позади.

НАПАДАЮЩИЕ (14)

Александр ОВЕЧКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ (оба — Вашингтон) — Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Артемий ПАНАРИН (Коламбус) — Павел ДАЦЮК (СКА) — Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Евгений ДАДОНОВ (Флорида) — Евгений МАЛКИН (Питтсбург) — Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Никита ГУСЕВ (СКА) — Артем АНИСИМОВ (Чикаго) — Валерий НИЧУШКИН (ЦСКА)

Сергей АНДРОНОВ — Кирилл КАПРИЗОВ (оба — ЦСКА)

Другие кандидаты: Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс), Илья КОВАЛЬЧУК, Сергей ПЛОТНИКОВ (оба — СКА), Николай КУЛЕМИН (Айлендерс), Сергей МОЗЯКИН (Металлург), Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй), Иван ТЕЛЕГИН (ЦСКА), Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс), Вадим ШИПАЧЕВ (Вегас).

Нападение — как всегда самое интересное в сборной России. Есть семь железных кандидатов из НХЛ, чье место нельзя оспорить: Овечкин, Кузнецов, Панарин, Кучеров, Малкин, Тарасенко и Радулов — да, Александр с Олимпиады-2014 не играл на крупных международных турнирах, но другого столь же универсального в плане атакующих навыков элитного форварда у нас нет.

Из этой суперсемерки сразу выделяется пара вашингтонцев — Овечкин к своим 32 годам «модернизировался» в слишком зависимого форварда, который с неудобным центром может больше навредить, чем помочь, поэтому другой вариант, кроме как поставить Ови к Кузнецову, исключен.

Дефицит центрфорвардов вынуждает рассматривать кандидатуру Дацюка, несмотря на его постоянные травмы и возраст, — в своем лучшем состоянии он все равно подходит на роль в топ-9 лучше, чем кто-либо, кроме Кузнецова и Малкина. А последнее место в первых трех тройках получает Дадонов, здорово стартовавший во «Флориде». Ковальчук же, несмотря на прекрасную форму и результативность, скорее, оказался бы за бортом сборной — держать игрока в его статусе в числе запасных странно, место в большинстве с таким подбором крайних форвардов он бы не получил, а исполнять рабочую роль, как те же Дадонов или Радулов, Илья не умеет.

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А вот Капризов, который в данном составе оказался в роли 14-го нападающего, куда более разнообразный нападающий: в плане возможности выбора как фланга атаки, так и партнеров и номера тройки.

Нельзя совсем обойтись и без крупных форвардов-разрушителей, способных сыграть в меньшинстве: Андронов приоритетнее Телегина из-за умения сыграть и в центре, и на краю, а Ничушкин сильно прибавил по сравнению с прошлым сезоном и гораздо нужнее сборной, чем забывший о голах и передачах Кулемин.

Почему нет Наместникова? Его универсализм, который полезен «Тампе» в конкретном звене с Кучеровым и Стэмкосом, непросто использовать в сборной: на позицию «ролевика» в топ-9 Владислав не тянет, толкаться/биться на уровне Андронова в четвертой тройке он не может, а добавить ей креатива, как тот же Гусев, у него вряд ли выйдет.

ИТОГ

Если бы российская сборная поехала на Олимпиаду в оптимальном составе, то ее стоило бы оценивать, как год назад на Кубке мира — в качестве одного из фаворитов, который при очень удачном стечении обстоятельств может выиграть золото. Сейчас наш лучший состав по-прежнему сильнее финского и чешского, немного уступает американскому и шведскому (прежде всего из-за отставания в линии обороны и в количестве и качестве двусторонних форвардов) и сильно проигрывает канадскому.

Перед сезоном в список 50 лучших игроков НХЛ попало 22 канадца, из которых можно составить оптимальный (с небольшими оговорками) состав «Кленовых листьев»:

Прайс (Холтби, Дубник); Даути — Уэбер, Бернс — Кит, Летанг — Пьетранджело (Суббан); Маршан — Кросби — Бержерон, Бенн — Макдэвид — Сегин, Стэмкос — Гетцлаф — Таварес, Шайфли — Тэйвз — Картер.