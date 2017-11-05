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19:20 (мск), источник: ТАСС

МОК считает преждевременными любые разговоры о санкциях КХЛ

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) считает преждевременными любые разговоры о санкциях со стороны Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ответ на возможное отстранение сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Источник: Reuters

В субботу глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия МОК, который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«Преждевременно делать какие-то заявления до того, как будет завершена работа двух комиссий МОК, и до того, как будет обеспечена надлежащая правовая процедура, на которую имеют право любое лицо и любая организация», — говорится в сообщении.

Ранее МОК на основании расследования своей комиссии под руководством Денниса Освальда по факту возможного нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи отстранил пожизненно от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, а также аннулировал их результаты на Играх 2014 года. В настоящий момент комиссия проверяет остальных спортсменов, включая конькобежцев, скелетонистов, хоккеисток.

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