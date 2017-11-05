МОК считает преждевременными любые разговоры о санкциях КХЛ

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В субботу глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия МОК, который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«Преждевременно делать какие-то заявления до того, как будет завершена работа двух комиссий МОК, и до того, как будет обеспечена надлежащая правовая процедура, на которую имеют право любое лицо и любая организация», — говорится в сообщении.