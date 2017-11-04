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20:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первенство водокачки. Во что может превратится олимпийский хоккей без КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко официально подтвердил то, о чем «СЭ» сообщал в ночь с четверга на пятницу. Лига может не отпустить игроков других сборных на ОИ в случае отстранения России.

Источник: Спорт-Экспресс

Веселье продолжается. НХЛ и так нанесла олимпийскому хоккейному турниру огромный урон, отказавшись отпускать своих игроков в Пхенчхан. А теперь и КХЛ может последовать ее примеру. Пока — только может. В том случае, если сборной России не позволят выступать под собственным флагом. Что означает, что играть она там не будет. А заменять ее кем-то ИИХФ не намерена. О чем пару дней назад в интервью «СЭ» сказал Рене Фазель.

Это ультиматум. Сомнительно, впрочем, что он возымеет какой-либо эффект. МОК — такая структура, которой все нипочем. И даже то, что хоккейный турнир превратиться в первенство водокачки, ее не смутит. А именно первенством водокачки его и можно будет назвать в имеющихся на сегодняшний день обстоятельствах. Никак иначе.

Канада процентов на 80 состояла бы из кахаэловцев, Швеция, Финляндия и Чехия — примерно на две трети, сборная США — процентов на 40, Словакия — на треть, словенцы не досчитаются четырех лидеров, на которых команда и держалась бы. И на что там смотреть, кроме Дамьена Бруннера, если он успеет восстановиться и набрать форму, и Расмуса Далина? Так и быть, ради Линуса Класена, Адама Годетта и Дилана Сикуры можно глянуть хайлайты. И что-то урывками посмотреть — тех же корейцев. Оценить перспективы доселе не виданного. Или немцев со швейцарцами — благо их демарш КХЛ никак не затронет. А также студенческую сборную США. Вот уж вариант для повторения «Чуда на льду» спустя 38 лет. Но только потому, что мне в принципе интересно. Я и матчи чемпионатов Швеции и Швейцарии иногда смотрю. Для себя.

А так — турнир и без того даже до чемпионата мира по уровню не дотянул бы при всем желании. Туда-то каждый год под сотню энхаэловцев приезжает. Был бы расширенный Евротур с высокими ставками. А будет — в лучшем случае Еврочеллендж.

Смущает одно. Если вдруг соответствующее решение все-таки будет принято, иностранцы могут потянуться на выход. Формально — расторгнуть контракты не так-то просто. Заявление надо подавать за 15 месяцев до расторжения. Но ИИХФ вольна дисквалифицировать всю КХЛ. И тогда начнется хаос с прыганьем с места на место, потому что всем легионерам будет наплевать на трансферные карты. Более того, это и на участии в чемпионате мира может сказаться. Как сборной России, так и отдельных игроков.

Понятно, что Фазель глубоко лоялен и к КХЛ, и к ФХР, но на него могут надавить. Он ведь член исполкома МОК. И вряд ли ему удастся отвертеться. Когда мы разговаривали с ним, он был буквально ошарашен, когда я озвучил такой сценарий.

Чернышенко понять не трудно. Но страшно представить, во что превратится чемпионат КХЛ без легионеров. И опять же — его ведь искромсали ради одной-единственной цели. Сколько всего было сделано, что, правда, изначально выглядело сомнительно, именно под Олимпиаду. А тут такое.

Нам остается только ждать и надеяться, что МОК будет благоразумным. Что не станет прибегать к коллективной ответственности за индивидуальные правонарушения. Потому что это глубоко неправильно с любой точки зрения. В конце концов, хоккейный турнир — вишенка на торте зимней Олимпиады. Она и так уже выглядит помятой. А еще и рискует покрыться плесенью.

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