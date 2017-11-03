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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нескрытая угроза. Олимпийский турнир может превратиться в посмешище

Информация о том, что сборную России не пустят в Пхенчхан, уже не кажется несбыточной страшилкой. Корреспондент «СЭ» рассмотрел эту ситуацию через призму отсутствия на Играх нашей хоккейной сборной.

Источник: Спорт-Экспресс

Рене Фазель в данный момент — самый несчастный спортивный функционер мира. Главное событие его ведомства — олимпийский хоккейный турнир — уже настрадалось от НХЛ, лишившей Пхенчхан-2018 девяносто процентов звездно-медийного потенциала. Но теперь катастрофическая ситуация движется к коллапсу.

Угроза, что Россия пропустит Олимпиаду, сейчас почти перешла из разряда «скрытая» в грустное для всех нас «явная». Первые слухи появились еще месяца полтора назад, но тогда сердце и разум отказывались верить в подобную перспективу.

Однако в среду ужасные новости пришли из МОК. Два российских лыжника — Александр Легков и Евгений Белов — получили пожизненную дисквалификацию из-за «нарушения антидопинговых правил». Ситуация, при которой сборной России (во всех видах спорта) разрешат отправиться в Корею только под нейтральным флагом, теперь кажется более реальной.

Конечно, до такого может и не дойти. К недавнему высказыванию председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко о неприемлемости подобной позиции по отношению к России еще можно было отнестись как к предупреждению. Но президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» прямым текстом заявил, что поймет, если наша страна откажется от участия в Олимпиаде в случае варианта с нейтральным флагом. Именно такая реакция наиболее показательна. Фазель взвешенно подходит к оценке любой истории. Сейчас он прямым текстом подтвердил реальность худшего сценария.

Логика в позиции первых лиц российского спорта — железная. Отправиться без российского флага в Корею — в их понимании значит проявить слабость, поддавшись давлению Запада, которое тот оказывает на протяжении последних лет.

Вроде бы логичные фразы о том, что нельзя лишать спортсменов шанса жизни, и прочие политесы могли бы быть уместны. Более того, с ними даже можно было согласиться, тем более что похожая история имела место. В 1992 году Объединенная сборная выступала в Альбервилле под флагом с олимпийскими кольцами в связи с распадом Советского Союза. Тогда она выиграла последнее золото хоккейного турнира. Та победа по делу считается нашей, а визуальные атрибуты нисколько не повлияли на значимость триумфа. О том успехе с гордостью мы вспоминает до сих пор.

Однако сейчас ситуация в корне отличается от событий 25-летней давности. Отказ НХЛ, прикрывающейся мнимыми интересами бизнеса (конкретных цифр вероятного убытка никто на публике не озвучил) отпускать своих игроков на Олимпиаду стоит перед глазами. Причем аргументация касается потенциально упущенной финансовой выгоды.

Нам же интересны не банальные доллары. Просто «за державу обидно». Если российское мнение никто не учитывает, то надо отвечать симметрично. Например, и такой вариант, по нашей информации, действительно рассматривается в КХЛ, не прерывать чемпионат КХЛ и не разрешать игрокам всех сборных, выступающим в лиге, ехать на Олимпиаду.

Эти «перспективы» должны привести западных партнеров в шоковое состояние. После отказа НХЛ раздавались голоса, что без всех сильнейших хоккейный турнир будет «не тот». Без сборной России, КХЛ, Ковальчука, Дацюка, Умарка, Толванена, Ли он и вовсе станет посмешищем. Для нас самих такой демарш — болезненное решение. Сборная России — самая популярная хоккейная команда в стране, и пропуск крупного турнира станет ударом. Но если решено взрывать мосты, то нельзя останавливаться на полпути.

Весь предыдущий опыт взаимоотношений с европейскими и североамериканскими партнерами оказывает, что разговаривать лучше с позиции силы, иначе над тобой будут издеваться на постоянной основе. Самое главное — не останавливаться на одном шаге. Иначе разовая акция будет восприниматься не более чем обидчивая реакция на решение МОК. В этой связи интересует только один вопрос. Есть ли у руководства нашего хоккея план, как отстаивать свои интересы дальше?

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