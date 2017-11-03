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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рене Фазель: Лишить Россию флага на Олимпиаде — это кошмар

Глава федерации хоккея — о возможном недопуске россиян до Игр.

Источник: Спорт-Экспресс

В среду комиссия МОК приняла скандальное решение о пожизненной дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Легков также будет лишен золота Игр-2014. Теперь под вопросом оказалось выступление всей нашей сборной в Пхенчхане. За комментариями мы обратились к главе международной федерации самого популярного зимнего вида спорта — хоккея.

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— Геннадий Тимченко заявил, что сборная России не будет выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Как вы относитесь к этому заявлению и каковы могут быть последствия?

— Это не только Тимченко сказал, примерно то же самое говорил ваш Президент не так давно. Я понимаю эту позицию, но надеюсь, что такого не случится. Потому что все эти доклады Макларена к хоккею не имеют никакого отношения. А коллективное наказание — это не решение, а как раз его отсутствие. И все же нам придется дождаться результатов расследования комиссии Шмидта и решений комиссии Освальда, которые ожидаются в декабре. Я надеюсь, что разум возобладает. И что руководствоваться все будут интересами спорта и спортсменов, а не какими-то другими.

— Будет ли приниматься во внимание ваше мнение?

— Все прекрасно знают, что я за справедливость, за то, чтобы добиться истины. Но я уже не раз говорил, что доклады Макларена — это просто несерьезно. Никаких доказательств, ничего. Обвиняли 1000 человек, сейчас осталось всего 29. Вы просто сопоставьте эти цифры. 1000 против 29. Это уже говорит о полной безосновательности этих докладов.

Конечно, я стараюсь защищать интересы хоккея. Россия — очень важная с точки зрения хоккея страна. И мне совсем не нравится, когда к моим друзьям относятся несправедливо. Так что я буду отстаивать их интересы. Впрочем, возможно, я делал бы то же самое для любой другой национальной федерации.

— Какие могут последовать санкции, если сборная России откажется выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом?

— Не будет никаких санкций. Такое решение придется уважать. Это же нейтральный флаг. В прошлом он применялся, когда национальные комитеты подвергались дисквалификациям по тем или иным причинам. В МОК при этом понимали, что атлеты не виноваты и так или иначе долгие годы готовились, и решения принимались исходя из интересов спорта. Никто не применял коллективное наказание. Никто не трогал спортсменов. Но тут-то ситуация другая. И я прекрасно понимаю Тимченко, тем более что Президент высказал такое мнение. Я бы на его месте сделал то же самое.

— То есть вы полностью примете подобное решение?

— С моей стороны — я полностью его пойму. Потому что для хоккеистов особенно важно то, что они играют за страну и за флаг. В индивидуальных видах спорта это не так проявляется. А в командных очень даже чувствуется. Особенно в хоккее. Убрать из уравнения со многими переменными флаг — это же кошмар.

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— Кто заменит сборную России на Олимпиаде, если она не приедет?

— Никто. У нас просто не будет времени на то, чтобы ее заменить. Будем играть теми, кто есть. Потому что подготовка к турниру занимает время. И как без квалификации кого-то выбрать? Но я не думаю, что такое случится. И очень надеюсь, что МОК примет правильное решение. Что в нем не будет политической подоплеки.

— Есть информация, что КХЛ может отменить февральскую паузу на Игры и отказаться отпускать игроков в другие сборные, если Россия не поедет на Олимпиаду.

— (Долгая пауза.) Я не буду это комментировать. Это очень странно. Если такое намерение существует — его стоит переосмыслить. Потому что интересы спортсменов важнее. В КХЛ выступают не только российские хоккеисты. Я надеюсь, что никто на это не пойдет. И отказ Континентальной лиги отпускать игроков на Олимпиаду — это не лучший выбор. Неправильный. И посыл будет неверным. Подумайте о спорте. Он превыше всего.

— Что предпримет ИИХФ, если это все-таки случится?

— Давайте не будем так далеко заглядывать. Я не буду это комментировать. Я не слышал раньше об этой идее. Но она в корне неверна. Хотя это будет еще одной причиной для того, чтобы серьезно поработать над тем, чтобы сборная России выступала на Олимпиаде под своим флагом. И все же это неправильно. This is, how you say, «koshmar» (англ. — «Это, как вы говорите, кошмар», слово «кошмар» при этом Фазель произнес по-русски. — Прим. «СЭ»).

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