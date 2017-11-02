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19:23 (мск), источник: ТАСС

ФХР представила форму сборной России на Олимпиаду-2018

ТАСС, 2 ноября. Федерация хоккея России (ФХР) представила форму, в которой национальная команда выступит на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Изображение игрового свитера опубликовано на официальном сайте ФХР.

«При создании новой формы команда разработчиков взяла за основу более легкий и “дышащий” материал, а также добавила больше сетки, чтобы увеличить вентиляцию. Размер игровых номеров и шрифта увеличился, что повлияло как на внешний вид формы, так и на её качества. Переход на однослойные лазерно-перфорированные цифры повысил воздухонепроницаемость. Герб страны выполнен из светоотражающего материала, который легче прежней вышивки, также изменился способ его нанесения. Благодаря этим изменениям вес формы уменьшился, что должно отразиться на движениях спортсмена», — говорится в сообщении.

«В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены. На это визуальное решение дизайнеров вдохновили лезвия коньков», — также отметили в ФХР.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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