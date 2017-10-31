Тимченко: Российские хоккеисты не могут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря. 19 октября Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».
«Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под
МОК после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. Вторая во главе с