Тимченко: Российские хоккеисты не могут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря. 19 октября Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».

«Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом. Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует», — ответил Тимченко на вопрос о том, насколько ему тревожно за допуск хоккейной сборной России до участия в Играх.