Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тарасенко стал первой звездой победного матча своего клуба в НХЛ
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Россиянина спасло выложенное мхом слово
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
10:45 (мск), источник: Р-Спорт

Тимченко: Российские хоккеисты не могут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт, Семён Галькевич. Сборная России по хоккею не может выступить на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом в случае дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР Геннадий Тимченко.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря. 19 октября Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».

Читайте также
Два звена из СКА, Капризов под вопросом. Какой будет российская атака на Олимпиаде

«Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом. Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует», — ответил Тимченко на вопрос о том, насколько ему тревожно за допуск хоккейной сборной России до участия в Играх.

МОК после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. Вторая во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Шипачев больше не игрок сборной России: обзор дня
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Гол и передача Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Вегас»
Спорт-Экспресс
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь