«Не надо массового наказания!» Пустят ли сборную России по хоккею на Олимпиаду?

Источник: РИА "Новости"

Этот вопрос вызван тем, что президент Национального олимпийского комитета Канады Триша Смит призвала отстранить делегацию России от Олимпиады в Пхенчхане. По ее мнению, это позволит сделать Игры чистыми.

Читайте также Глава НОК Канады призвала временно отстранить Россию от участия в ОИ

К чему это приведет? Вообще, теоретически, сборная России может быть частично отстранена. Пока под вопросом находятся шесть наших лыжников, с которых еще должны снять дисквалификацию (их дело будет рассмотрено 30 октября). Не все достойные спортсмены поедут на Паралимпиаду, где представительство России может быть сокращено.

Вообще вопрос участия сборной России в Олимпиаде пока открыт. Работают две специальные комиссии МОК. Они держат всех в подвешенном состоянии. Но как говорит глава ОКР Александр Жуков, результаты будут известны в ноябре. То есть Триша Смит призвала Международный олимпийский комитет принять решение, не дожидаясь результатов расследования.

Что нас ждет в худшем случае? Такая же вакханалия, как перед Рио, когда чиновники выкатят список спортсменов, находящихся под подозрением, будут отстранять не просто отдельных лиц, а целые виды спорта. Как вот Россия на летней Олимпиаде не была представлена в тяжелой атлетике, а в легкой под нейтральным флагом выступала Дарья Клишина.

Президент Международной федерации ИИХФ Рене Фазель даже в страшном сне не может представить, что Россия не будет участвовать в хоккейном турнире. Потому что Канады и США — в том виде, как мы их привыкли видеть — точно не будет, ведь НХЛ решила не ехать в Пхенчхан. А если еще убрать Россию?

«Если Россию не допустят до Олимпиады, то ИИХФ с этим не согласится, — говорит мистер Фазель. — Лично я против массового наказания. И сейчас нет причин думать, что случится что-то плохое».

Фазель однозначно на стороне России. Но решение принимает не он.

На днях я встречался с послом республики Корея в России — господином Пак Ро Беком. Когда зашла речь о том, что сборная России может быть отстранена от Пхенчхана, посол с этим категорически не согласился. Понятно, что корейцы как организаторы против того, чтобы их Олимпиаду оставили без одной из главных стран. Тем более от Сеула до Владивостока всего 1300 км. То есть корейцы потеряют не только российских спортсменов, но и очень многих туристов.

Для того, чтобы отстранить сборную России по хоккею, нужно иметь прецедент — несколько случаев, когда игроки попадались на допинге.

Тень на наш хоккей падала несколько раз — когда в декабре 2016-го канадский юрист Макларен в своем докладе утверждал, что в допинг-пробах двух хоккеисток из женской сборной, взятых во время Олимпиады в Сочи, обнаружены следы мужского ДНК. Когда на допинге попался Данис Зарипов, и его отстранили на два года.

Но в целом это локальные истории, которые не могут привести к дисквалификации России в целом виде спорта. Вывод делаем такой — или в ноябре МОК отстранит всю российскую делегацию целиком, но это должны быть вскрыты очень серьезные и неопровержимые факты. Или этого не произойдет, и тогда сборная России сыграет в хоккей в Пхенчхане. Бояться нам нечего, в хоккее почти нет случаев допинга.