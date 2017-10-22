СМИ: Хоккеисты юниорской лиги могут войти в состав сборной Канады на ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

Национальная хоккейная лига в апреле объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года из-за олимпийского хоккейного турнира. Игроки НХЛ впервые с 1998 года не сыграют на Олимпиаде. Поэтому было принято решение, что канадская команда будет составлена из игроков, выступающих преимущественно в европейских чемпионатах, включая Континентальную хоккейную лигу. По неофициальным данным, приглашение в сборную получили несколько завершивших недавно карьеру хоккеистов, среди которых двукратный олимпийский чемпион 40-летний Джером Игинла.

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Канадская хоккейная лига объединяет три крупнейшие лиги страны, в которых выступают игроки в возрасте от 16 до 20 лет. По данным портала, пока Ассоциация хоккея Канады не смогла договориться с руководством CHL об участии игроков лиги в Олимпиаде. Представители клубов не хотят отпускать своих хоккеистов, поскольку в сезоне-2017/18 не предусмотрен перерыв на время проведения Игр.