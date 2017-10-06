Два звена из СКА, Капризов под вопросом. Какой будет российская атака на Олимпиаде
«СЭ» обсудил кандидатов в линию нападения нашей команды в Пхенчхане с олимпийским чемпионом 1992 года Виталием ПРОХОРОВЫМ.
«СЭ» обсудил кандидатов в линию нападения нашей команды в Пхенчхане с олимпийским чемпионом 1992 года Виталием ПРОХОРОВЫМ.
ПЕРВАЯ ТРОЙКА
Серьезный козырь в руках Олега Знарка — большинство кандидатов в сборную находятся в его клубе. И первые два звена, скорее всего, будут формироваться только из нападающих СКА.
Ведущая тройка — это однозначно Ковальчук — Дацюк — Плотников. У них все отлично с результативностью (22 гола и 59 очков за 18 матчей), все три форварда могут сыграть и в большинстве, и в меньшинстве, а в плане опыта на Олимпиаде с ними соперничать некому.
Влияние Дацюка на улучшение результативности Ковальчука велико. Павел — один из лучших российских игроков по умению чувствовать момент, когда его партнер по флангу откроется или когда надо вовремя отдать пас.
Да, у Ковальчука были неудачные отрезки в СКА. Но сейчас имеет значение только одно — как он справился с теми проблемами. Илье не 25 лет и даже не 30, в его 34 года невероятно трудно себя перебороть. Но он исключил
ВТОРАЯ ТРОЙКА
Второе звено тоже должно быть атакующим. Опять же это хоккеисты СКА: Гусев — Прохоркин — Барабанов.
Успехи Гусева, который является неоспоримым кандидатом, совершенно не удивляют. Он всегда был одним из сильнейших форвардов своего 1992 года рождения. В 18−20 лет ему немного не хватало физики, но когда он окреп во взрослом хоккее, то стал показывать результат.
Заменить Артемия Панарина в СКА тяжело — но ему это фактически удалось. Уехали два его партнера по звену — Шипачев и Дадонов — а Гусев не то что не потерялся, а наоборот, вырвался в лидеры среди бомбардиров во всей КХЛ.
Приведу пример. В СССР был такой хоккеист: Александр Мальцев, величайший игрок. С кем бы его ни ставили в звено, он всегда был лидером. У него не было в сборной постоянной тройки, но он со всеми находил понимание. Здесь похожий случай, хотя, конечно, я не сравниваю Гусева с Мальцевым.
Что касается Барабанова, важно, что он может играть не только в большинстве, но и в меньшинстве — универсалы всегда ценятся на все золота.
ТРЕТЬЯ ТРОЙКА
Дальше — самое интересное, потому что мы собираем третью тройку из нападающих, выступающих в разных клубах.
Наконец, центрфорвард — Ткачев из «Ак Барса». Один из самых прогрессирующих форвардов в КХЛ в последних сезонах, плюс он ездил на последний чемпионат мира.
ЧЕТВЕРТАЯ ТРОЙКА
Первые три звена — созидатели. В четвертом же должны быть форварды, которые здорово действуют в обороне и меньшинстве, которые нужны в тот момент, когда надо играть по счету.
Очевидные кандидаты в эту тройку — связка Телегин — Андронов. Последний отлично играет на точке — больше 63 процентов в матчах КХЛ в этом сезоне. Да, они оба показывают очень низкую результативность — 4 (1+3) очка на двоих. Но Знарок их ценит не за умение забивать, а за разрушительные навыки — других оборонительных форвардов такого уровня у нас нет. А ведь в сборной они еще и заметны в атаке: на Кубке и чемпионате мира Телегин забрасывал по две шайбы, а Андронов на ЧМ — три. Кто третий? Я вижу два варианта: Сергей Калинин, который может сыграть и в центре звена, и на фланге, и Валерий Ничушкин.
Представьте тройку Телегин — Андронов — Ничушкин. Да, созидания и понимания хоккея для попадания в первые три тройки им не хватает, но побегать, покрушить народ для трех парней ростом за 190 сантиметров — самое то.
БОЛЬШИНСТВО
Первая спецбригада уже есть: она полностью совпадает с вариантом из СКА. После того, как Вячеслав Войнов восстановился от травмы, его поставили в нее вместо Патрика Херсли — чтобы наиграть на Олимпиаду.
Вторая спецбригада, если мы говорим о нападающих: Мозякин — Прохоркин — Широков. В ней можно использовать двух защитников — чтобы исключить риск контратак на свои ворота, когда команда заиграется или у соперника на лед выйдет пятый игрок.
КАПРИЗОВ
Да, Кирилл заметен в ЦСКА, но он уступает другим крайним
Конечно, Капризова возьмут в Корею, наверняка дадут сыграть в матчах группового этапа, но попадет ли он в основу во время
Кириллу пригодился бы опыт крупных турниров — в мае на чемпионате мира он так и не сыграл. А Олимпиада будет для него первым соревнованием такого масштаба. На ней другие скорости, другая игра, ему понадобится время пообтесаться, попривыкнуть.
ОСТАЛЬНЫЕ
Григоренко? Сейчас в ЦСКА он выглядит не очень ярко, чтобы его рассматривать во второе или третье звено. Почему? Наверное, он еще не до конца адаптировался к большим площадкам. Пока он идет пятым среди центрфорвардов по шансам попасть в Корею, но все может измениться за следующие пару месяцев.
Шумаков и Шалунов? Была надежда, что они вместе с Капризовым составят готовую тройку для сборной. Но они прилично отстают по результатам от двух сыгранных звеньев из СКА.
Любимов, Окулов, Светлаков — им будет очень тяжело попасть на Олимпиаду. Почему у форвардов СКА преимущество над нападающими ЦСКА? В
Если хоккеист получает мало игрового времени в новой команде, намного меньше, чем в предыдущей, то это негативно сказывается на его психологическом состоянии. В условиях масштабной ротации состава игрок, прежде всего, начинает думать о том, как не совершить ошибку, ведь любая неудача может оставить его вне состава на следующий матч. Подобное мышление не позволяет ему продемонстрировать свои лучшие качества. Хоккеист перестает быть расслабленным, получать удовольствие от игры. На мой взгляд, именно это и произошло с некоторыми форвардами ЦСКА.