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00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Два звена из СКА, Капризов под вопросом. Какой будет российская атака на Олимпиаде

«СЭ» обсудил кандидатов в линию нападения нашей команды в Пхенчхане с олимпийским чемпионом 1992 года Виталием ПРОХОРОВЫМ.

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРВАЯ ТРОЙКА

Серьезный козырь в руках Олега Знарка — большинство кандидатов в сборную находятся в его клубе. И первые два звена, скорее всего, будут формироваться только из нападающих СКА.

Ведущая тройка — это однозначно Ковальчук — Дацюк — Плотников. У них все отлично с результативностью (22 гола и 59 очков за 18 матчей), все три форварда могут сыграть и в большинстве, и в меньшинстве, а в плане опыта на Олимпиаде с ними соперничать некому.

Влияние Дацюка на улучшение результативности Ковальчука велико. Павел — один из лучших российских игроков по умению чувствовать момент, когда его партнер по флангу откроется или когда надо вовремя отдать пас.

Да, у Ковальчука были неудачные отрезки в СКА. Но сейчас имеет значение только одно — как он справился с теми проблемами. Илье не 25 лет и даже не 30, в его 34 года невероятно трудно себя перебороть. Но он исключил какие-то вещи, которые мешали ему играть, и только прибавил — 15 шайб за 18 матчей говорят сами за себя.

Первая и вторая тройки российской атаки на Олимпиаде | Источник: Спорт-Экспресс

ВТОРАЯ ТРОЙКА

Второе звено тоже должно быть атакующим. Опять же это хоккеисты СКА: Гусев — Прохоркин — Барабанов.

Успехи Гусева, который является неоспоримым кандидатом, совершенно не удивляют. Он всегда был одним из сильнейших форвардов своего 1992 года рождения. В 18−20 лет ему немного не хватало физики, но когда он окреп во взрослом хоккее, то стал показывать результат.

Заменить Артемия Панарина в СКА тяжело — но ему это фактически удалось. Уехали два его партнера по звену — Шипачев и Дадонов — а Гусев не то что не потерялся, а наоборот, вырвался в лидеры среди бомбардиров во всей КХЛ.

Приведу пример. В СССР был такой хоккеист: Александр Мальцев, величайший игрок. С кем бы его ни ставили в звено, он всегда был лидером. У него не было в сборной постоянной тройки, но он со всеми находил понимание. Здесь похожий случай, хотя, конечно, я не сравниваю Гусева с Мальцевым.

Что касается Барабанова, важно, что он может играть не только в большинстве, но и в меньшинстве — универсалы всегда ценятся на все золота.

ТРЕТЬЯ ТРОЙКА

Третья и четвертая тройки российской атаки на Олимпиаде | Источник: Спорт-Экспресс

Дальше — самое интересное, потому что мы собираем третью тройку из нападающих, выступающих в разных клубах. Во-первых, есть Широков, который прекрасно проводит старт сезона — 22 (11+11) очков — и имеет опыт выступлений на чемпионатах мира под руководством Знарка. Он, кстати, может подменить Барабанова во втором звене — тогда Александр опустится в третье.

Во-вторых, Мозякин. Да, Сергею в феврале будет уже 37 лет. Но его мастерство, умение найти позицию для голевого момента, сам бросок — все это исключительное на уровне КХЛ. Мозякин — единственный, кто сейчас дает результат в «Магнитке». И это при том, что рядом уже нет Даниса Зарипова, от которого он мог «оттолкнуться».

Наконец, центрфорвард — Ткачев из «Ак Барса». Один из самых прогрессирующих форвардов в КХЛ в последних сезонах, плюс он ездил на последний чемпионат мира.

ЧЕТВЕРТАЯ ТРОЙКА

Первые три звена — созидатели. В четвертом же должны быть форварды, которые здорово действуют в обороне и меньшинстве, которые нужны в тот момент, когда надо играть по счету.

Очевидные кандидаты в эту тройку — связка Телегин — Андронов. Последний отлично играет на точке — больше 63 процентов в матчах КХЛ в этом сезоне. Да, они оба показывают очень низкую результативность — 4 (1+3) очка на двоих. Но Знарок их ценит не за умение забивать, а за разрушительные навыки — других оборонительных форвардов такого уровня у нас нет. А ведь в сборной они еще и заметны в атаке: на Кубке и чемпионате мира Телегин забрасывал по две шайбы, а Андронов на ЧМ — три. Кто третий? Я вижу два варианта: Сергей Калинин, который может сыграть и в центре звена, и на фланге, и Валерий Ничушкин.

Представьте тройку Телегин — Андронов — Ничушкин. Да, созидания и понимания хоккея для попадания в первые три тройки им не хватает, но побегать, покрушить народ для трех парней ростом за 190 сантиметров — самое то.

БОЛЬШИНСТВО

Российское большинство на Олимпиаде | Источник: Спорт-Экспресс

Первая спецбригада уже есть: она полностью совпадает с вариантом из СКА. После того, как Вячеслав Войнов восстановился от травмы, его поставили в нее вместо Патрика Херсли — чтобы наиграть на Олимпиаду.

Вторая спецбригада, если мы говорим о нападающих: Мозякин — Прохоркин — Широков. В ней можно использовать двух защитников — чтобы исключить риск контратак на свои ворота, когда команда заиграется или у соперника на лед выйдет пятый игрок.

КАПРИЗОВ

Да, Кирилл заметен в ЦСКА, но он уступает другим крайним форвардам-созидателям — Ковальчуку, Мозякину, Гусеву или Широкову. А в четвертом звене ему делать нечего. Когда Капризову будет 23−24 года, он несомненно станет игроком основы национальной сборной. Пока же ему стоит дать время.

Конечно, Капризова возьмут в Корею, наверняка дадут сыграть в матчах группового этапа, но попадет ли он в основу во время плей-офф — это вопрос.

Кириллу пригодился бы опыт крупных турниров — в мае на чемпионате мира он так и не сыграл. А Олимпиада будет для него первым соревнованием такого масштаба. На ней другие скорости, другая игра, ему понадобится время пообтесаться, попривыкнуть.

ОСТАЛЬНЫЕ

Григоренко? Сейчас в ЦСКА он выглядит не очень ярко, чтобы его рассматривать во второе или третье звено. Почему? Наверное, он еще не до конца адаптировался к большим площадкам. Пока он идет пятым среди центрфорвардов по шансам попасть в Корею, но все может измениться за следующие пару месяцев.

Шумаков и Шалунов? Была надежда, что они вместе с Капризовым составят готовую тройку для сборной. Но они прилично отстают по результатам от двух сыгранных звеньев из СКА.

Любимов, Окулов, Светлаков — им будет очень тяжело попасть на Олимпиаду. Почему у форвардов СКА преимущество над нападающими ЦСКА? В Санкт-Петербурге нет большой ротации — все основные кандидаты в сборную редко пропускают матчи, им полностью доверяют.

Если хоккеист получает мало игрового времени в новой команде, намного меньше, чем в предыдущей, то это негативно сказывается на его психологическом состоянии. В условиях масштабной ротации состава игрок, прежде всего, начинает думать о том, как не совершить ошибку, ведь любая неудача может оставить его вне состава на следующий матч. Подобное мышление не позволяет ему продемонстрировать свои лучшие качества. Хоккеист перестает быть расслабленным, получать удовольствие от игры. На мой взгляд, именно это и произошло с некоторыми форвардами ЦСКА.

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