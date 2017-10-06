Два звена из СКА, Капризов под вопросом. Какой будет российская атака на Олимпиаде

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРВАЯ ТРОЙКА

Серьезный козырь в руках Олега Знарка — большинство кандидатов в сборную находятся в его клубе. И первые два звена, скорее всего, будут формироваться только из нападающих СКА.

Ведущая тройка — это однозначно Ковальчук — Дацюк — Плотников. У них все отлично с результативностью (22 гола и 59 очков за 18 матчей), все три форварда могут сыграть и в большинстве, и в меньшинстве, а в плане опыта на Олимпиаде с ними соперничать некому.

Влияние Дацюка на улучшение результативности Ковальчука велико. Павел — один из лучших российских игроков по умению чувствовать момент, когда его партнер по флангу откроется или когда надо вовремя отдать пас.

Да, у Ковальчука были неудачные отрезки в СКА. Но сейчас имеет значение только одно — как он справился с теми проблемами. Илье не 25 лет и даже не 30, в его 34 года невероятно трудно себя перебороть. Но он исключил какие-то вещи, которые мешали ему играть, и только прибавил — 15 шайб за 18 матчей говорят сами за себя.

Первая и вторая тройки российской атаки на Олимпиаде | Источник: Спорт-Экспресс

ВТОРАЯ ТРОЙКА

Второе звено тоже должно быть атакующим. Опять же это хоккеисты СКА: Гусев — Прохоркин — Барабанов.

Успехи Гусева, который является неоспоримым кандидатом, совершенно не удивляют. Он всегда был одним из сильнейших форвардов своего 1992 года рождения. В 18−20 лет ему немного не хватало физики, но когда он окреп во взрослом хоккее, то стал показывать результат.

Заменить Артемия Панарина в СКА тяжело — но ему это фактически удалось. Уехали два его партнера по звену — Шипачев и Дадонов — а Гусев не то что не потерялся, а наоборот, вырвался в лидеры среди бомбардиров во всей КХЛ.

Приведу пример. В СССР был такой хоккеист: Александр Мальцев, величайший игрок. С кем бы его ни ставили в звено, он всегда был лидером. У него не было в сборной постоянной тройки, но он со всеми находил понимание. Здесь похожий случай, хотя, конечно, я не сравниваю Гусева с Мальцевым.

Что касается Барабанова, важно, что он может играть не только в большинстве, но и в меньшинстве — универсалы всегда ценятся на все золота.

ТРЕТЬЯ ТРОЙКА

Третья и четвертая тройки российской атаки на Олимпиаде | Источник: Спорт-Экспресс

Дальше — самое интересное, потому что мы собираем третью тройку из нападающих, выступающих в разных клубах. Во-первых, есть Широков, который прекрасно проводит старт сезона — 22 (11+11) очков — и имеет опыт выступлений на чемпионатах мира под руководством Знарка. Он, кстати, может подменить Барабанова во втором звене — тогда Александр опустится в третье.

Во-вторых, Мозякин. Да, Сергею в феврале будет уже 37 лет. Но его мастерство, умение найти позицию для голевого момента, сам бросок — все это исключительное на уровне КХЛ. Мозякин — единственный, кто сейчас дает результат в «Магнитке». И это при том, что рядом уже нет Даниса Зарипова, от которого он мог «оттолкнуться».

Наконец, центрфорвард — Ткачев из «Ак Барса». Один из самых прогрессирующих форвардов в КХЛ в последних сезонах, плюс он ездил на последний чемпионат мира.

ЧЕТВЕРТАЯ ТРОЙКА

Первые три звена — созидатели. В четвертом же должны быть форварды, которые здорово действуют в обороне и меньшинстве, которые нужны в тот момент, когда надо играть по счету.

Очевидные кандидаты в эту тройку — связка Телегин — Андронов. Последний отлично играет на точке — больше 63 процентов в матчах КХЛ в этом сезоне. Да, они оба показывают очень низкую результативность — 4 (1+3) очка на двоих. Но Знарок их ценит не за умение забивать, а за разрушительные навыки — других оборонительных форвардов такого уровня у нас нет. А ведь в сборной они еще и заметны в атаке: на Кубке и чемпионате мира Телегин забрасывал по две шайбы, а Андронов на ЧМ — три. Кто третий? Я вижу два варианта: Сергей Калинин, который может сыграть и в центре звена, и на фланге, и Валерий Ничушкин.

Представьте тройку Телегин — Андронов — Ничушкин. Да, созидания и понимания хоккея для попадания в первые три тройки им не хватает, но побегать, покрушить народ для трех парней ростом за 190 сантиметров — самое то.

БОЛЬШИНСТВО

Российское большинство на Олимпиаде | Источник: Спорт-Экспресс

Первая спецбригада уже есть: она полностью совпадает с вариантом из СКА. После того, как Вячеслав Войнов восстановился от травмы, его поставили в нее вместо Патрика Херсли — чтобы наиграть на Олимпиаду.

Вторая спецбригада, если мы говорим о нападающих: Мозякин — Прохоркин — Широков. В ней можно использовать двух защитников — чтобы исключить риск контратак на свои ворота, когда команда заиграется или у соперника на лед выйдет пятый игрок.

КАПРИЗОВ

Да, Кирилл заметен в ЦСКА, но он уступает другим крайним форвардам-созидателям — Ковальчуку, Мозякину, Гусеву или Широкову. А в четвертом звене ему делать нечего. Когда Капризову будет 23−24 года, он несомненно станет игроком основы национальной сборной. Пока же ему стоит дать время.

Конечно, Капризова возьмут в Корею, наверняка дадут сыграть в матчах группового этапа, но попадет ли он в основу во время плей-офф — это вопрос.

Кириллу пригодился бы опыт крупных турниров — в мае на чемпионате мира он так и не сыграл. А Олимпиада будет для него первым соревнованием такого масштаба. На ней другие скорости, другая игра, ему понадобится время пообтесаться, попривыкнуть.

ОСТАЛЬНЫЕ

Григоренко? Сейчас в ЦСКА он выглядит не очень ярко, чтобы его рассматривать во второе или третье звено. Почему? Наверное, он еще не до конца адаптировался к большим площадкам. Пока он идет пятым среди центрфорвардов по шансам попасть в Корею, но все может измениться за следующие пару месяцев.

Шумаков и Шалунов? Была надежда, что они вместе с Капризовым составят готовую тройку для сборной. Но они прилично отстают по результатам от двух сыгранных звеньев из СКА.

Любимов, Окулов, Светлаков — им будет очень тяжело попасть на Олимпиаду. Почему у форвардов СКА преимущество над нападающими ЦСКА? В Санкт-Петербурге нет большой ротации — все основные кандидаты в сборную редко пропускают матчи, им полностью доверяют.