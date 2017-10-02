Фетисов: Разрешение тренерам запрашивать видеоповторы на ОИ-2018 является хорошим ходом
МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) разрешить главным тренерам сборных запрашивать у судей видеоповторы на турнире Олимпийских игр 2018 года является хорошим и справедливым ходом. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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Ранее источник в IIHF сообщил ТАСС, что федерация может разрешить тренерам команд на олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане сделать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот. В субботу свою работу в испанской Марбелье завершил полугодовой конгресс IIHF. На конгрессе, в частности, обсуждались правила судейства и нюансы подготовки и проведения хоккейного олимпийского турнира 2018 года.
«В хоккее такие вещи случаются не очень часто, хотя везде есть видеоповторы. Конечно, если бы они видели тот гол, который был забит в 2002 году, все могло бы поменяться для нашей команды (на Олимпийских играх — 2002 во время матча сборных России и США после броска Сергея Самсонова шайба закатилась за линию ворот, затем выкатилась обратно в поле. Фетисов, на тот момент главный тренер россиян, просил судей посмотреть видеоповтор, но те не стали этого делать — прим. ТАСС). А так IIHF делает все, чтобы справедливость имела возможность в любом случае восторжествовать, так что это хороший ход. Я его поддерживаю», — сказал Фетисов.
«Сегодня есть система для просмотра повторов. Я работал тренером почти четыре года, и за это время все моменты, которые были по просьбам игроков просмотрены, получились справедливыми. В 2002 году был единственный спорный момент, как мне кажется», — отметил депутат.
Ранее IIHF на конгрессе приняла решение ввести поправки в ряд правил игры, которые будут действовать с сезона-2018/19.
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