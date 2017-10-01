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1 октября 2017, 0:43 | Хоккей: Олимпийский турнир | Чемпионат.com

Сборная России с 6 по 11 февраля проведёт сбор в Аняне перед ОИ

Сборная России по хоккею с 6 по 11 февраля проведёт сбор в Аняне (Южная Корея) перед стартом зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Сборная России по хоккею с 6 по 11 февраля проведёт сбор в <span class=error>Аняне</span> (Южная Корея) перед стартом зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Увеличить
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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

Сборная вылетит в Южную Корею 5 февраля. До этого времени с 26 января команда будет тренироваться в Новогорске. На сборе в Аняне сборная России 11 февраля проведёт выставочный матч с командой Южной Кореи. На следующий день россияне переедут в олимпийскую деревню.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. На групповом этапе россияне сыграют с командами США, Словакии и Словении. В первом матче наша сборная 14 февраля встретятся со словаками.
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Новости Олимпийского турнира

IIHF разрешит тренерам на ОИ-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

IIHF разрешит тренерам на ОИ-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) может разрешить тренерам команд на олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане сделать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот. Об этом ТАСС сообщил источник в IIHF.
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