IIHF разрешит тренерам на ОИ-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

В субботу свою работу в испанской Марбелье завершил полугодовой конгресс IIHF. На конгрессе, в частности, обсуждались правила судейства и нюансы подготовки и проведения хоккейного олимпийского турнира 2018 года.

«На полугодовом конгрессе IIHF одной из тем обсуждения стало судейство. Речь не шла об изменениях в правилах, только о трактовках нарушений для того, чтобы сделать хоккей более “чистым”. Кроме того, велась речь о введении coach’s challenge — права тренера сделать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного со взятием ворот. Скорее всего, IIHF скоро объявит о его введении на Олимпиаде», — сообщил источник.

Ранее IIHF на конгрессе приняла решение ввести поправки в ряд правил игры, которые будут действовать с сезона-2018/19.