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https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/31181435/
1 октября 2017, 0:31 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

IIHF разрешит тренерам на ОИ-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) может разрешить тренерам команд на олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане сделать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот. Об этом ТАСС сообщил источник в IIHF.

В субботу свою работу в испанской Марбелье завершил полугодовой конгресс IIHF. На конгрессе, в частности, обсуждались правила судейства и нюансы подготовки и проведения хоккейного олимпийского турнира 2018 года.

«На полугодовом конгрессе IIHF одной из тем обсуждения стало судейство. Речь не шла об изменениях в правилах, только о трактовках нарушений для того, чтобы сделать хоккей более “чистым”. Кроме того, велась речь о введении coach’s challenge — права тренера сделать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного со взятием ворот. Скорее всего, IIHF скоро объявит о его введении на Олимпиаде», — сообщил источник.

Ранее IIHF на конгрессе приняла решение ввести поправки в ряд правил игры, которые будут действовать с сезона-2018/19.
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