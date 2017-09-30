Ротенберг: IIHF изменит правила на ОИ-2018, федерации выступили за чистый хоккей

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В конце сентября в испанской Марбелье прошел полугодовой конгресс IIHF, основной темой которого стала подготовка к хоккейному турниру на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.

«Прошло большое совещание по судейству, — сказал Ротенберг корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — На олимпийском турнире будут незначительные изменения правил IIHF, которые уже давно приняты по всему миру. О них IIHF объявит в понедельник, когда уведомит об этом МОК. Также будут утверждены новые трактовки правил, близкие к тем, что сейчас вводят в НХЛ. Ведущие федерации, в том числе и наша, выступают за более чистый хоккей».

«Кроме того, обсуждались все вопросы, касающиеся проведения олимпийского хоккейного турнира. Проживание, логистику, раздевалки, расписание тренировок. Были презентованы объекты, на которых пройдут мужской и женский турниры», — добавил собеседник агентства.