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https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/31181021/
30 сентября 2017, 21:10 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Ротенберг: IIHF изменит правила на ОИ-2018, федерации выступили за чистый хоккей

Международная федерация хоккея (IIHF) пойдет на незначительные изменения в правилах на Олимпийских играх 2018 года в Корее, чтобы сделать хоккей более «чистым», заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Международная федерация хоккея (<span class=error>IIHF</span>) пойдет на незначительные изменения в правилах на Олимпийских играх 2018 года в Корее чтобы сделать хоккей более чистым заявил агентству Р-Спорт первый <nobr>вице-президент</nobr> Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Роман Ротенберг. Увеличить
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В конце сентября в испанской Марбелье прошел полугодовой конгресс IIHF, основной темой которого стала подготовка к хоккейному турниру на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.

«Прошло большое совещание по судейству, — сказал Ротенберг корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — На олимпийском турнире будут незначительные изменения правил IIHF, которые уже давно приняты по всему миру. О них IIHF объявит в понедельник, когда уведомит об этом МОК. Также будут утверждены новые трактовки правил, близкие к тем, что сейчас вводят в НХЛ. Ведущие федерации, в том числе и наша, выступают за более чистый хоккей».

«Кроме того, обсуждались все вопросы, касающиеся проведения олимпийского хоккейного турнира. Проживание, логистику, раздевалки, расписание тренировок. Были презентованы объекты, на которых пройдут мужской и женский турниры», — добавил собеседник агентства.
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