Марков, Войнов, Нестеров. Кто нужен обороне сборной на Олимпиаде?
Олимпийский чемпион 1992 года,
экс-нападающий «Спартака» и «Сент-Луиса» Виталий ПРОХОРОВ специально для «СЭ» проанализировал будущий состав защитной линии российской команды в Пхенчхане.
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МАРКОВ
Сначала про плюсы. Андрей Марков точно был бы не лишним в сборной на конкретных коротких отрезках, во время которых мастерство выходит на первый план. В отличие от более молодых хоккеистов, у него не дрогнет рука в нужный момент на синей линии в большинстве, когда нужно будет отдать решающую передачу или сделать паузу. И его можно было бы проверить на групповом этапе — до главных матчей,
Однако сборная не может выпускать Маркова только при игре «пять на четыре» — если хоккеист выходит лишь на большинство, у него не разогреты мышцы, нет тонуса, и даже при начале атаки он будет опаздывать. Важен и такой момент: многие тренеры, в том числе Олег Знарок, используют нападающего (того же Илью Ковальчука) при реализации лишнего на позиции защитника. Так что в первой спецбригаде в СКА (и, вероятно, так будет и в сборной) выходит один игрок обороны, во второй (в более страховочном варианте) — двое. Мест для атакующих защитников не так много.
Да, по умениям и пониманию игры в атаке Марков сегодня — номер один в КХЛ. Однако хоккей не складывается только из нападения и большинства. Многие тренеры, выбирая состав на такой турнир, как Олимпиада, стараются максимально снизить степень риска. Поэтому попадание Маркова в Корею под большим вопросом, и отрицательные стороны могут перевесить, тем более что Андрей — очень возрастной хоккеист, ему 38 лет.
ВОЙНОВ
Вячеслав Войнов — очевидный кандидат в первые две пары обороны в Пхенчхане. Да, он пропустил полгода
Как говорил Виктор Тихонов, есть три ключевых характеристики хоккеиста: первое — физическое состояние, второе — тактическая обученность, третье — технические качества. Я бы поставил «технику» на второе место. У Войнова с тактикой и техникой все отлично. Не будет проблем с физикой — а их не должно быть, ведь команда сядет на сбор за несколько недель до Олимпиады, — и он станет одним из наших ведущих защитников.
ГАВРИКОВ И ЗУБ
Из других защитников СКА большие шансы поехать в Корею есть у Антона Белова, а также у Владислава Гаврикова и Артема Зуба. Да, двое последних играют в СКА по 15−16 минут — не максимум для защитника. Почему?
Каждый защитник при игре в равных составах, если все выходят по очереди, обычно оказывается на льду за период не так часто —
Думаю, при переходе что Владислава, что Артема в СКА из «Локомотива» и «Амура» у них были определенные договоренности, что они будут выступать в сборной. Не просто так они меняли клуб — на мой взгляд, ключевую роль играли не деньги, а именно возможно попасть на Олимпиаду.
СКА
Защитники СКА — это отдельная песня. У них 12 игроков обороны топового по меркам КХЛ уровня, любой из которых занял бы лидирующие позиции в другой команде. На лед выходят только
Вопрос в надежности защитников СКА на Олимпиаде: в ту минуту, когда надо будет именно обороняться, смогут ли они это делать? Питерский клуб проводит очень много времени в атаке и мало защищается. Их соперники прекрасно понимают, что, да, надо выходить и биться в любой встрече, но гораздо важнее будет не встреча с армейцами, а следующий матч с прямым конкурентом по таблице. Что же будет, когда защитникам СКА в сборной придется встретиться с атакующим соперником, когда пойдет игра «кость в кость»?
ЦСКА
Адаптация для хоккеистов, которые приехали
В ЦСКА они играют много (Марченко — почти 18 минут в среднем за матч, Нестеров — больше 21), пусть
ДВА КЛУБА
За олимпийской темой не стоит забывать о важной проблеме: все названные хоккеисты, кроме Маркова, представляют два клуба. Но ведь в КХЛ 21 российская команда! Где остальные?
Если мы допустим, что в каждой команде играют шесть основных защитников, то это порядка 120−130 потенциальных кандидатов. Уберем по одному иностранцу — все равно останется 100 игроков. Сборной нужно всего
И мы не можем набрать даже троих сильных атакующих защитников. Пятерка лучших бомбардиров среди игроков обороны КХЛ — иностранцы, Марков — шестой, а кроме него, в десятке Иван Верещагин из «Сибири» и Илья Никулин из «Динамо». Но мы их вообще не рассматриваем как кандидатов в сборную.
ИТОГИ
Если сборная на Олимпиаде будет играть в три пары, то нам нужно выбрать шесть защитников, причем как минимум двое, а то и трое — это топовые хоккеисты, которые умеют играть и в атаке, и в обороне. Еще трое — те, кто умеют прежде всего на высоком уровне защищаться. Скорее всего, большинство защитников будет из СКА, и
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