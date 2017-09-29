Марков, Войнов, Нестеров. Кто нужен обороне сборной на Олимпиаде?

МАРКОВ

Сначала про плюсы. Андрей Марков точно был бы не лишним в сборной на конкретных коротких отрезках, во время которых мастерство выходит на первый план. В отличие от более молодых хоккеистов, у него не дрогнет рука в нужный момент на синей линии в большинстве, когда нужно будет отдать решающую передачу или сделать паузу. И его можно было бы проверить на групповом этапе — до главных матчей, плей-офф, будет три встречи.

Однако сборная не может выпускать Маркова только при игре «пять на четыре» — если хоккеист выходит лишь на большинство, у него не разогреты мышцы, нет тонуса, и даже при начале атаки он будет опаздывать. Важен и такой момент: многие тренеры, в том числе Олег Знарок, используют нападающего (того же Илью Ковальчука) при реализации лишнего на позиции защитника. Так что в первой спецбригаде в СКА (и, вероятно, так будет и в сборной) выходит один игрок обороны, во второй (в более страховочном варианте) — двое. Мест для атакующих защитников не так много.

Да, по умениям и пониманию игры в атаке Марков сегодня — номер один в КХЛ. Однако хоккей не складывается только из нападения и большинства. Многие тренеры, выбирая состав на такой турнир, как Олимпиада, стараются максимально снизить степень риска. Поэтому попадание Маркова в Корею под большим вопросом, и отрицательные стороны могут перевесить, тем более что Андрей — очень возрастной хоккеист, ему 38 лет.

ВОЙНОВ

Вячеслав Войнов — очевидный кандидат в первые две пары обороны в Пхенчхане. Да, он пропустил полгода из-за травмы, но до Игр еще четыре месяца, физические кондиции он набрать успеет. Вячеславу всего 27, у него тот идеальный возраст для хоккеиста, когда присутствуют и молодость, и азарт. Есть ли у нас еще один российский защитник такого уровня в КХЛ? Нет.

Как говорил Виктор Тихонов, есть три ключевых характеристики хоккеиста: первое — физическое состояние, второе — тактическая обученность, третье — технические качества. Я бы поставил «технику» на второе место. У Войнова с тактикой и техникой все отлично. Не будет проблем с физикой — а их не должно быть, ведь команда сядет на сбор за несколько недель до Олимпиады, — и он станет одним из наших ведущих защитников.

ГАВРИКОВ И ЗУБ

Из других защитников СКА большие шансы поехать в Корею есть у Антона Белова, а также у Владислава Гаврикова и Артема Зуба. Да, двое последних играют в СКА по 15−16 минут — не максимум для защитника. Почему?

Каждый защитник при игре в равных составах, если все выходят по очереди, обычно оказывается на льду за период не так часто — пять-шесть раз. А со СКА особая ситуация: команда чаще других в КХЛ играет в большинстве — 79 раз за 16 матчей, на втором месте (разговор с Прохоровым состоялся до матчей в четверг — Прим. «СЭ») с большим отставанием московское «Динамо» — 65. На реализацию лишнего выходят одни и те же люди, как Патрик Херсли — иногда он проводит все две минуты. Откуда у шведа 20 минут в среднем за матч? Именно из-за большинства. Плюс, как я уже упоминал, в СКА Ковальчук появляется на месте защитника. Поэтому Гаврикову, который является чистым разрушителем, и Зубу остается лишь игра в равных составах и меньшинстве.

Думаю, при переходе что Владислава, что Артема в СКА из «Локомотива» и «Амура» у них были определенные договоренности, что они будут выступать в сборной. Не просто так они меняли клуб — на мой взгляд, ключевую роль играли не деньги, а именно возможно попасть на Олимпиаду.

СКА

Защитники СКА — это отдельная песня. У них 12 игроков обороны топового по меркам КХЛ уровня, любой из которых занял бы лидирующие позиции в другой команде. На лед выходят только шесть-семь защитников, и всего два-три — на большинство.

Вопрос в надежности защитников СКА на Олимпиаде: в ту минуту, когда надо будет именно обороняться, смогут ли они это делать? Питерский клуб проводит очень много времени в атаке и мало защищается. Их соперники прекрасно понимают, что, да, надо выходить и биться в любой встрече, но гораздо важнее будет не встреча с армейцами, а следующий матч с прямым конкурентом по таблице. Что же будет, когда защитникам СКА в сборной придется встретиться с атакующим соперником, когда пойдет игра «кость в кость»?

ЦСКА

Адаптация для хоккеистов, которые приехали из-за океана, всегда проходит тяжело — нелегко переходить с маленьких на большие площадки. Но, конечно, что Никита Нестеров, что Алексей Марченко — среди основных кандидатов на попадание в состав в Пхенчхан. Они уже были в руках Знарка на Кубке мира, сыграли неплохо — Марченко весь турнир, а Нестеров несколько минут против Канады в полуфинале и в контрольных встречах.

В ЦСКА они играют много (Марченко — почти 18 минут в среднем за матч, Нестеров — больше 21), пусть из-за ротации в армейском клубе и не всегда попадают в заявку. Также приличное время получают Богдан Киселевич (больше 21 минуты) и Михаил Науменков (18), а вот у Игоря Ожиганова — мало, всего 12 минут, ему будет трудновато пробиться в сборную.

ДВА КЛУБА

За олимпийской темой не стоит забывать о важной проблеме: все названные хоккеисты, кроме Маркова, представляют два клуба. Но ведь в КХЛ 21 российская команда! Где остальные?

Если мы допустим, что в каждой команде играют шесть основных защитников, то это порядка 120−130 потенциальных кандидатов. Уберем по одному иностранцу — все равно останется 100 игроков. Сборной нужно всего шесть-семь — однако наш выбор ограничен двумя клубами и десятью-двенадцатью защитниками. Такая картина на сегодня — это не просто плохо, это ужасно.

И мы не можем набрать даже троих сильных атакующих защитников. Пятерка лучших бомбардиров среди игроков обороны КХЛ — иностранцы, Марков — шестой, а кроме него, в десятке Иван Верещагин из «Сибири» и Илья Никулин из «Динамо». Но мы их вообще не рассматриваем как кандидатов в сборную.

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