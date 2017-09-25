Россия в Пхенчхане-2018. Все о календаре и формате Олимпиады

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КВАЛИФИКАЦИЯ

Отбор на хоккейную Олимпиаду произошел следующим образом. Сначала путевки на Игры, на которых выступают 12 команд, получили сборные, занимавшие самые высокие места в рейтинге ИИХФ в 2015 году. В Сочи-2014 их было девять, в Пхенчхане-2018 — восемь, так как одно место забронировала за собой хозяйка турнира — Корея, которая не входит в число избранных.

Список элитной восьмерки традиционный — Канада, Россия, Швеция, Финляндия, США, Чехия, Швейцария, Словакия (правда, словаки выпали из топ-8 рейтинга уже после старта квалификации). Последние три места определялись после многоступенчатого отборочного этапа — счастливчиками стали Германия, Словения и Норвегия. Все приличные сборные из бывшего СССР (Латвия, Белоруссия, Казахстан), а также Дания, за которую в квалификации играло почти с десяток энхаэловцев, в Пхенчхан не попали.

ГРУППЫ И КАЛЕНДАРЬ

12 сборных были разделены на три группы по четыре команды — также в зависимости от рейтинга ИИХФ в 2015 году.

Группа А: Канада (1 — номер посева), Чехия (6), Швейцария (7), Корея (12)

Группа В: Россия (2), США (5), Словакия (8), Словения (11) — полное повторение группы в Сочи.

Группа С: Швеция (3), Финляндия (4), Норвегия (9), Германия (10).

Календарь олимпийского хоккейного турнира-2018

14 февраля, среда

15:10. * Группа В. Словакия — РОССИЯ

15:10. Группа В. США — Словения.

15 февраля, четверг

6:10. Группа С. Финляндия — Германия

10:40. Группа С. Норвегия — Швеция

15:10. Группа А. Чехия — Корея

15:10. Группа А. Швейцария — Канада.

16 февраля, пятница

6:10. Группа В. США — Словакия

10:40. Группа В. РОССИЯ — Словения

15:10. Группа С. Финляндия — Норвегия

15:10. Группа С. Швеция — Германия.

17 февраля, суббота

6:10. Группа А. Канада — Чехия

10:40. Группа А. Корея — Швейцария

15:10. Группа В. РОССИЯ — США

15:10. Группа В. Словения — Словакия.

18 февраля, воскресенье

6:10. Группа С. Германия — Норвегия

10:40. Группа А. Чехия — Швейцария

15:10. Группа А. Канада — Корея

15:10. Группа С. Швеция — Финляндия.

20 февраля, вторник

6:10. 10:40. 15:10. Матчи раунда плей-офф

21 февраля, среда

6:10. 10:40. 15:10. Матчи ¼ финала.

23 февраля, пятница

10:40, 15:10. Матчи ½ финала.

24 февраля, суббота

15:10. Матч за 3-е место.

25 февраля, воскресенье

7:10. Финал

* время московское, отстает от корейского на 6 часов.

На групповом этапе сборные играют по три матча — но, в отличие от большинства традиционных спортивных соревнований, ни одна (!) сборная не вылетает после первой части зимних Игр. Все 12 команд попадают в плей-офф. Как это? Напомним — ведь сочинский турнир с аналогичным форматом уже мог подзабыться.

ПЛЕЙ-ОФФ

Лучшие четыре команды (победители групп и лучшая по очкам из занявших второе место) автоматические попадают в четвертьфинал, все остальные восемь команд сначала должны сыграть в 1/8 финала. Для наглядности вспомним Сочи-2014.

В четвертьфинал напрямую вышли победители групп — США, Канада и Швеция, а также лучшая команда из «вторых» — Финляндия. А как составлялась сетка плей-офф? Формат оригинален: все 12 сборных были заново «посеяны» в зависимости от следующих показателей: места, набранных очков и разницы шайб. Получилась следующая картина:

1. Швеция. 2. США. 3. Канада.

4. Финляндия. 5. Россия. 6. Швейцария

7. Чехия. 8. Словения. 9. Австрия

10. Словакия. 11. Латвия. 12. Норвегия.

Теперь сетка четвертьфиналов:

Швеция (1) — Словения (8)/Австрия (9)

США (2) — Чехия (7)/Словакия (10)

Канада (3) — Швейцария (6)/Латвия (11)

Финляндия (4) — Россия (5)/Норвегия (12).

Дальше все просто: победители первого и четвертого четвертьфиналов (Швеция и Финляндия в Сочи), и второго и третьего (США и Канада) встречаются между собой в полуфиналах. Аналогичный формат нас ждет и на Олимпиаде в Пхенчхане.