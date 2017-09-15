Овечкин не выполнил обещание. Доллары победили

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Особое мнение корреспондента «СЭ» по заявлению российского форварда «Вашингтона».

Алексей ШЕВЧЕНКО.

МОЖНО БЫЛО РАЗОРВАТЬ КОНТРАКТ.

Александр Овечкин не сдержал слово. Он немного спутал времена в стране и искренне полагал, что его слова забудутся, а люди вспомнят «как он играл» и простят ему все невыполненные обещания.

…Утром обнаружил, что дома закончился йогурт.

— Я куплю йогурт, — громко объявил я и стал ждать. Вдруг йогурт сам придет домой или производители продукта привезут его мне. Да еще и бесплатно.

Ничего этого не произошло и пришлось идти в магазин…

То же самое было и у Овечкина. Я с интересом слежу за тем, как теперь оправдывают Александра его друзья. Мол, это было знаковое заявление, и он хотел, чтобы НХЛ обратила на него внимание.

Ага, привезли йогурт домой. Нет. Если ты работаешь в спорте, то прекрасно знаешь, что просто так приехать на любой турнир невозможно. А уж на Олимпиаду — тем более. Допустим ты сделал визу (сомневаюсь, что у Овечкина есть корейская виза), прибыл в аэропорт. А дальше? Как собираешься играть, если на олимпийский объект тебя и близко не пустят без аккредитации? И ты прекрасно знаешь, какие для этого нужны документы. И хорошо известно, как их получить.

Овечкин мог разорвать контракт с «Вашингтоном» давно. И аргументы, что это займет какое-то время, тоже нельзя воспринимать всерьез. Если бы начал тогда, успел бы к ноябрю, когда федерация должна подавать списки. Но Овечкин ничего не предпринял, чтобы действительно выполнить обещание.

СБОРНАЯ НЕ ПОСТРАДАЕТ.

А ведь это было обещание. Сколько он выслушал в те дни хвалебных слов. И про патриотизм, и про любовь к родине, и про честь страны. Ну, а дальше что? Мы и тогда понимали, что выполнение обещания стоило бы для Овечкина очень дорого, но ведь, как известно, любовь к березкам бесценна. Но Александр все посчитал и понял, что потеряет слишком много американских долларов.

Нет-нет, я тут не разыгрываю карту патриотизма. Отнюдь. Также я зашел бы слишком далеко и обвинил бы в безразличии к стране, которая тебя вскормила, допустим, Андрея Василевского. Взял его потому, что у меня тоже натянутые отношения с этим молодым человеком, а считается, что в текстах я оперирую личными симпатиями или антипатиями (что, кстати, чушь). Но Василевский не давал никаких обещаний, а сразу спокойно объявил, что отказ ехать в Корею — это плохо, но он подчиняется контракту.

Овечкин не стал так делать. Он громко заявил, что поедет в сборную, несмотря ни на что. И вот появилось «что». Надо разорвать контракт с «Вашингтоном», заключить договор с российским клубом (необязательно), получить трансферную карту и ехать.

Жаль, конечно. Овечкин переоценил свои возможности, но если бы действительно захотел, то поехал бы в Корею.

И не стоит защищать Александра в этой ситуации. Надо было либо молчать, либо говорить более аккуратно, как Евгений Кузнецов и другие российские хоккеисты, либо уж выполнять обещания.

Но закончить я бы хотел другим. С хоккейной точки зрения можно найти плюсы, что Овечкина не будет в сборной. Да, он был в команде, которая победила на чемпионате мира в Минске, где не было всех сильнейших. Но после этого, когда Овечкин приезжал в сборную, то результата не было. Он один из виновников того, что наша сборная плохо сыграла на Кубке мира. Александр в команде — второй главный тренер, а главный должен быть один.