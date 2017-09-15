Овечкин не едет на Олимпиаду. Главное по теме

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Российский нападающий «Вашингтона» Александра Овечкина заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. «СЭ» собрал всю необходимую информацию.

ПОЧЕМУ НХЛ НЕ ЕДЕТ НА ИГРЫ.

В начале апреля НХЛ сказала свое «последнее слово» и не отпустила своих хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Лига отказалась составлять календарь на следующий сезон с паузой на Игры. Игроки чемпионата принимали участие в пяти последних Олимпиадах с 1998 года.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) была готова взять на себя транспортные расходы и оплату страховки игроков НХЛ для их участия в Олимпиаде-2018. При этом лига настаивала на том, чтобы стать полноценным партнером МОК и получить соответствующие права.

— Ранее мы давали понять, что несмотря на то, что подавляющее большинство клубов выступало против паузы в календаре в сезоне-2017/18 для участия игроков НХЛ в Олимпийских играх, мы были открыты к предложениям всех сторон, имеющих к этому отношение (в том числе МОК, ИИХФ, НХЛПА и т. д. ), а совет директоров был готов пересмотреть свои взгляды на проблему.

Прошло много месяцев, а настоящего диалога так и не случилось. Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане. А профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов. В результате, а также с целью прекратить все спекуляции на данную тему, мы подтверждаем, что в календаре сезона 2017−18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт, — говорится в заявлении в НХЛ.

ЧТО ОБЕЩАЛ ОВЕЧКИН.

Почти сразу же после один из самых звездных нападающих мира подтвердил свои намерения (которые он высказывал неоднократно) поехать в Корею, несмотря на запрет:

— Я нисколько не изменил своего мнения, — сказал Овечкин. — Я по-прежнему намерен принять участие в Олимпиаде. Не вижу отличий от той ситуации, что сложилась перед Играми в Сочи (тогда окончательное решение было принято в июле. — Прим. «СЭ»). Календарь на следующий сезон у НХЛ тоже не готов. А раз не готов — думаю, лига блефует.

ЧТО ТЕПЕРЬ СКАЗАЛ ОВЕЧКИН.

В ночь с четверга на пятницу пресс-служба НХЛ опубликовала заявление российского хоккеиста:

— Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю «Кэпиталз» и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором.

Я читал новости в течение последней недели и был очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде. Речь не только обо мне, но и обо всех игроках НХЛ, которые хотят участвовать в Играх и иметь шанс завоевать золотые медали для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Паршиво, что нас там не будет.

Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь ИИХФ и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ.

Я разговаривал с Леонсисом об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку. Ничто не идет в сравнение с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны.

Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли.

Мы должны сделать это, я буду стараться помочь моим товарищам по команде побеждать, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ.

ЧТО ГОВОРЯТ ОБ ОВЕЧКИНЕ.

Вице-премьер правительства России Дмитрий РОГОЗИН в посте под названием «Заблудший Овечкин» на своей странице в Фейсбуке написал следующее: «Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что — нет».

***

Двукратный олимпийский чемпион Александр КОЖЕВНИКОВ высказал мнение, что в ином случае Овечкин стал бы изгоем.

— Овечкин завил, что смирился с неучастием в Олимпийских играх в Пхенчхане. Как считаете, он правильно поступил?

— Думаю, да. Есть какие-то законы и их надо придерживаться. Тем более есть профсоюз игроков НХЛ, и он поддержал это решение. Что же Овечкину одному идти наперекор и стать изгоем? Конечно, для нас было бы здорово, если бы он поехал на Олимпиаду, но есть правила, которых надо придерживаться.

— Он изначально заявлял, что в любом случае поедет на Игры…

— С того момента много чего поменялось. Тогда были какие-то законные возможности поехать, но НХЛ сделала все, приложила максимум усилий и даже европейцы завили, что они запретят участвовать игрокам. Есть ведь договор между НХЛ и европейской хоккейной лигой, что хоккеисты не поедут на Олимпиаду. То есть все возможности были закрыты.

— Почему все-таки Овечкин изначально пошел на риск, давая обещание поехать на Игры в любом случае?

— Тогда это не было риском. Просто НХЛ сделала все, чтобы хоккеисты туда не поехали, потому что это большой бизнес, телевидение, большие контракты с игроками, на которых ходит народ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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Серебряный призер чемпионата мира-2002 Александр ЮДИН отметил, что Овечкину нет смысла ехать на Олимпийские игры наперекор решению НХЛ.

— Есть закон, что если Овечкин примет участие в Олимпиаде, то сборная будет дисквалифицирована, — сказал Юдин. — Все очки с команды снимут. Поэтому у Овечкина нет выбора и сейчас уже бесполезно что-то заявлять. Если бы речь шла только о его контракте в НХЛ, он бы приехал, а какой смысл это делать, если сборную снимут с соревнований?

— Почему Овечкин изначально шел на риск, давая обещания в любом случае выступить на Олимпиаде?

— Все дело в юристах. Простые люди не знают всех нюансов. Он говорил от сердца, а потом ему объяснили, что это бесполезно, потому что он подведет сборную. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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Бывший капитан сборной России Павел БУРЕ подчеркнул, что давно было известно, что игроки НХЛ не выступят на турнире.