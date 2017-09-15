Система победила. Худший год в карьере Овечкина

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Конец. Сага «Александр Овечкин против НХЛ» наконец-то официально закончена, оставив позади слухи, домыслы и виртуальные спекуляции, которые начинались с «а что если». Ожидаемое решение ИИХФ запретить игрокам из заокеанской лиги приезжать в Корею перевело россиянина из полупозиции, в которой каждое движение в сторону равносильно капитуляции, в другое, простое, но не более приятное состояние. Теперь Овечкину оставалось лишь одно: смириться. Александр проиграл. И он, в этот раз отказавшись от пресс-конференции и ограничившись заявлением, которое распространили официальные сайты НХЛ и «Вашингтона», смирился. Система победила человека.

Почему? Потому что Овечкин оказался в юридическом капкане, и не было ни одного союзника, который помог бы выбраться. НХЛ запрещает ехать в Корею — да, допустим, Александр теоретически мог бы наплевать на их правила. Но и ИИХФ запрещает ехать в Корею — остается только разорвать контракт с «Вашингтоном», чтобы перестать считаться игроком североамериканской лиги. Но чтобы покинуть «Кэпс», потребуется разрешение … НХЛ. Таковы суровые условия правового «хоккейного государства» — в нем закон по-настоящему выше воли отдельного индивида.

Обманул ли Овечкин ожидания российских болельщиков? Те, кто в розовых очках изначально видел в «военных действиях» против НХЛ лишь образ русского героя в борьбе с «хоккейным Западом», наверняка разочарованы. И сейчас особо усердные «патриоты» с радостью устроят пляску на костях великого спортсмена, который совершил ошибку.

Но их, которые ни в грош не ставят карьеру Александра в «Вашингтоне» и считают, что он обязан сделать для страны еще больше (17 крупных турниров — куда уже больше), меньшинство. Уже за попытку расшатать ситуацию и спасти олимпийский турнир от серьезного провала по качеству, звездности и значимости в историческом плане Овечкину стоит сказать спасибо. Пусть и небольшой укор за популизм в его апрельском тезисе «Я все равно поеду» он заслужил — но может ли супермедийный человек в современном мире обойтись без попытки захватить лишний ажиотаж?

Однако в этой истории есть и другой, более личный аспект. В воскресенье Овечкину исполняется 32 года, и каким бы невероятным не казался статистический факт, но от него не скрыться: новый сезон НХЛ Ови может встретить в статусе самого возрастного российского игрока в лиге.

Александру будет 32 — а в его активе нет ни одного Кубка Стэнли. А в этом году, когда «Вашингтон» собрал, вероятно, сильнейший состав в своей истории, «Кэпс» все равно уступили вечным противникам из Питтсбурга и не смогли завоевать трофей.

Александру будет 32 — а в его активе нет ни одной олимпийской медали. Ни одной! И как бы ушедший поезд Пхенчхана не стал последним, ведь что будет с Овечкиным в 2022 году в 36 лет — не предскажет никто.

А ведь в этом году он впервые за пять сезонов не стал лучшим снайпером НХЛ. Впервые в сборной никто не ждал его с распростертыми объятиями на чемпионате мира. Впервые критика СМИ после вылета из плей-офф была столь уничтожающей, а слухи столь настойчивым, что менеджменту «Кэпс» пришлось комментировать некогда еретические, а ныне вполне адекватные вопросы — а не пришла ли пора обменять капитана?

2017-й — год, который в хоккейном плане Овечкину лучше поскорее забыть. Все начиналось с выдающегося достижения — 1000 очков в НХЛ — а закончилось поражением на всех фронтах. Индивидуальных и командных. Спортивных и политических.

Даже если Александр ударно начнет новый сезон, этот год стоит признать худшим в его карьере. Нужна перезагрузка. Иначе можно так и остаться в истории в качестве великого — но проигравшего.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.