Рогозин считает, что при желании Овечкин смог бы сыграть за сборную на Олимпиаде-2018

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«Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что — нет», — написал вице-премьер на странице в Facebook, озаглавив свой пост «Заблудший Овечкин».

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обратился к болельщикам с заявлением, в котором говорит о невозможности своего участия в Олимпиаде 2018 года, а также выражает надежду, что у него будет шанс выступить на следующих Играх в 2022 году. Текст заявления опубликован на официальном сайте НХЛ.

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на олимпийский хоккейный турнир. Позднее Овечкин заявил, что примет участие в Играх независимо от решения лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до Олимпиады-2018.

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