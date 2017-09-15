Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на олимпийский хоккейный турнир. Позднее Овечкин заявил, что примет участие в Играх независимо от решения лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до Олимпиады-2018.

«Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю “Кэпиталз” и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором», — говорится в заявлении.

«Я читал новости в течение последней недели и был очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде. Речь не только обо мне, но и обо всех игроках НХЛ, которые хотят участвовать в Играх и иметь шанс завоевать золотые медали для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Весьма печально, что нас там не будет», — продолжил 31-летний Овечкин.

«Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь IIHF и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с Тедом (Леонсисом, владельцем “Вашингтона” — прим. ТАСС) об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку», — добавил хоккеист.