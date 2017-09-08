Рене Фазель: Если мы дадим сыграть Овечкину на Олимпиаде, НХЛ может отомстить

Президент ИИХФ объяснил, почему участие российского суперфорварда в Играх в Пхенчхане маловероятно.

— Билл Дэйли заявил следующее: ИИХФ заверила НХЛ в том, что игроки, имеющие действующие контракты с клубами Национальной хоккейной лиги, как Александр Овечкин, не смогут принять участие в Олимпиаде.

— НХЛ контактировала с национальными федерациями на этот счет. Но ИИХФ уважала, уважает и будет уважать контракты Национальной хоккейной лиги. У нас нет другого выбора. Но, насколько я понял, профсоюз игроков НХЛ имеет право отпустить любого игрока без согласия на то лиги. Я всегда говорил, что наши двери открыты. В то же время нужно понимать, что если хоккеист с энхаэловским контрактом приедет на Олимпиаду — будет очень трудно предоставить ему возможность сыграть. Потому что возникнет каверзная ситуация — я имею в виду, что НХЛ может в отместку забрать кого-то из европейских лиг с действующим соглашением, не уважая контракт. Не все так просто. Но все-таки Коллективное соглашение можно интерпретировать так, что профсоюз имеет право отпускать игроков на Олимпиаду.

— Давайте представим, что Овечкин берет и приезжает в Пхенчхан. Что дальше?

— Ох, это будет сложно решить. Кроме того, Олимпийский комитет России должен будет включить его в свой список. К концу сентября мы будем иметь все списки и, конечно, посмотрим, кого нам стоит ждать. И все же — мы, я имею в виду ИИХФ, уважаем контракты и законы. Никто не может быть выше законов. Конечно, мы будем очень рады, если кто-то возьмет и приедет, но при этом должны быть очень осторожными. Стоит открыть одну неправильную дверь — и ее уже будет не закрыть. И на данный момент у нас с НХЛ есть устная договоренность о взаимном уважении контрактов. И если ее придерживаться, при том что у Овечкина будет действующий контракт с «Вашингтоном» — он играть не сможет.

— Но это уже устная договоренность. У вас ведь есть устная договоренность по взаимному уважению дисквалификаций с НХЛ, однако же Зарипову разрешили там выступать.

— Нет, такой договоренности у нас нет.

— Когда мы разговаривали с вами в конце июля, это как раз было после того, как Зарипова дисквалифицировали на два года, — вы говорили о ее наличии.

— Это было не так, ошибка (Фазель не уточнил, действительно ли «не было» или что-то изменилось — Прим. «СЭ»). У нас нет соответствующей договоренности. Только о взаимном уважении контрактов. И в любом случае в вопросах антидопинговой политики большую роль играет профсоюз игроков НХЛ. Скажем, тот же мельдоний является разрешенным в Национальной хоккейной лиге.

— Лига вроде его запрещала.

— Насколько мне известно — он разрешен. И если кто-то в Европе попался на мельдонии, в НХЛ ему играть позволят. Ну, а если возвращаться к Олимпиаде и приездам по собственной инициативе — ситуация будет запутанной. Само собой, меня такие случаи только порадуют, но в то же время контракты нужно уважать, при этом я обязательно буду держать связь с профсоюзом игроков. Пока от него не поступало запросов. А что касается того самого «заверения», о котором вы вначале спрашивали: Гэри Беттмэн общался напрямую с национальными федерациями, и все сказали ему да. И это, наверное, правильно. Мы должны уважать эти контракты. Иначе это может обернуться. Понятно уже, что для появления энхаэловцев в Пхенчхане нужно настоящее чудо. И даже специальные запросы будет крайне трудно удовлетворить. Потому что мы не хотим нарушать закон.

— Если вернуться к Зарипову — вы верите, что ему скостят дисквалификацию?

— К сожалению, он не смог явиться на рассмотрение его дела в ИИХФ, а сейчас подал апелляцию в CAS. Посмотрим, что там решат. Ну, а в Северной Америке все профессиональные лиги не имеют соглашений с WADA. Поэтому они сами по себе. И как они ведут дела — проблема WADA, а не ИИХФ. Мне не нужна граната без чеки в руке. Мы его дисквалифицировали, в Европе он играть не может. А что он делает дальше — не мое дело.

— Не считаете, что ИИХФ тоже бы стоило игнорировать WADA?