Рене Фазель: Если мы дадим сыграть Овечкину на Олимпиаде, НХЛ может отомстить
Президент ИИХФ — о шансах Овечкина сыграть в Пхенчхане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Президент ИИХФ объяснил, почему участие российского суперфорварда в Играх в Пхенчхане маловероятно.
— Билл Дэйли заявил следующее: ИИХФ заверила НХЛ в том, что игроки, имеющие действующие контракты с клубами Национальной хоккейной лиги, как Александр Овечкин, не смогут принять участие в Олимпиаде.
— НХЛ контактировала с национальными федерациями на этот счет. Но ИИХФ уважала, уважает и будет уважать контракты Национальной хоккейной лиги. У нас нет другого выбора. Но, насколько я понял, профсоюз игроков НХЛ имеет право отпустить любого игрока без согласия на то лиги. Я всегда говорил, что наши двери открыты. В то же время нужно понимать, что если хоккеист с энхаэловским контрактом приедет на Олимпиаду — будет очень трудно предоставить ему возможность сыграть. Потому что возникнет каверзная ситуация — я имею в виду, что НХЛ может в отместку забрать
— Давайте представим, что Овечкин берет и приезжает в Пхенчхан. Что дальше?
— Ох, это будет сложно решить. Кроме того, Олимпийский комитет России должен будет включить его в свой список. К концу сентября мы будем иметь все списки и, конечно, посмотрим, кого нам стоит ждать. И все же — мы, я имею в виду ИИХФ, уважаем контракты и законы. Никто не может быть выше законов. Конечно, мы будем очень рады, если
— Но это уже устная договоренность. У вас ведь есть устная договоренность по взаимному уважению дисквалификаций с НХЛ, однако же Зарипову разрешили там выступать.
— Нет, такой договоренности у нас нет.
— Когда мы разговаривали с вами в конце июля, это как раз было после того, как Зарипова дисквалифицировали на два года, — вы говорили о ее наличии.
— Это было не так, ошибка (Фазель не уточнил, действительно ли «не было» или
— Лига вроде его запрещала.
— Насколько мне известно — он разрешен. И если
— Если вернуться к Зарипову — вы верите, что ему скостят дисквалификацию?
— К сожалению, он не смог явиться на рассмотрение его дела в ИИХФ, а сейчас подал апелляцию в CAS. Посмотрим, что там решат. Ну, а в Северной Америке все профессиональные лиги не имеют соглашений с WADA. Поэтому они сами по себе. И как они ведут дела — проблема WADA, а не ИИХФ. Мне не нужна граната без чеки в руке. Мы его дисквалифицировали, в Европе он играть не может. А что он делает дальше — не мое дело.
— Не считаете, что ИИХФ тоже бы стоило игнорировать WADA?
— Нет, определенно нет. Думаю, если мы сделаем так, то МОК не позволит нам участвовать в Олимпиаде. Поэтому мы должны быть вместе со всеми. Конечно,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter